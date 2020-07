Krátké volno skončilo, fotbalistům Jihlavy začíná letní příprava

V ohrožení jsou stále především nejlepší střelec loňského ročníku druhé ligy Stanislav Klobása a zkušený záložník Lukáš Zoubele.



„Nějaké oťukávání ohledně jejich odchodu se uskutečnilo, ale zatím nedošlo k vůbec žádné shodě,“ řekl sportovní manažer a člen představenstva klubu Lukáš Vaculík. „Standovi je pětadvacet let a v posledních dvou ročnících nastřílel mraky gólů, takže si už nějaké jméno udělal. A Zubovi je sice už víc, ale má zase spoustu zkušeností. Nabídky tudíž musí být adekvátní,“ vzkázal případným zájemcům.

Oba jmenovaní hráči se tedy budou stejně jako ostatní hlásit novému trenérovi v Jihlavě.

„Trénovat začnou všichni, kteří u nás mají smlouvu. Výjimkou jsou Petr Tlustý a Filip Novotný, kteří s námi pokračovat nebudou,“ vysvětloval Vaculík.

Plány se nemění

Příprava odstartuje i přes zprávy, které se o víkendu v souvislosti s FC Vysočina objevily. Podle nich je v klubu minimálně jeden pozitivně testovaný na covid-19.

„Tím, že jsme měli skoro dva týdny dovolenou a nebyli jsme vůbec na stadionu či na hřišti, i v případě, že by to byla pravda, áčko prostě začne trénovat normálně podle plánu,“ ujišťoval v neděli před polednem sportovní manažer.

Nový hlavní kouč FC Vysočina Aleš Křeček o Vaculíkovi prohlásil, že ho hodlá zařadit do svého realizačního týmu. „Chci s ním hodně úzce spolupracovat,“ prohlásil doslova.

A co konkrétně to v praxi bude znamenat? „Koukám na to tak, že budu chtít být na hodně trénincích přítomen, protože si neumím představit, že bych se přišel podívat třeba jen na jeden, pak se mrknul na zápas a tým buď pochválil, nebo zkritizoval,“ pustil se do vysvětlování Vaculík. „Musí to mít zkrátka širší souvislosti. Chci mít informace od trenéra, ale zároveň si dělat i vlastní rešerši. Hlavně tedy ze začátku,“ doplnil.

Cizinci možná zase budou

Ještě na jaře se přitom tréninků účastnil jako hráč. „Teď už jsem si to ale v hlavě nastavil takhle. Jestli mi to nebude chybět, to se uvidí, až příprava začne,“ dodal s úsměvem.

V minulých letech se v kádru jihlavského A-týmu objevilo hned několik cizinců. A například Lamina Jawa či Mohameda Tijaniho dokázala Vysočina časem poměrně výhodně zpeněžit.

„Je možné, že se u nás nějací zahraniční hráči objeví zase, ale nebude to hned na začátku přípravy,“ připustil Vaculík a dodal: „Každopádně jsou tihle kluci zajímaví, mladí, a tudíž ještě ne tak finančně nároční. Jenže se musíte trefit do toho správného hráče. Odhadnout, zda je schopný se přizpůsobit evropskému stylu, případně životu v České republice.“

Součástí přípravy FC Vysočina jsou také tři přípravné duely. Zatím s Pardubicemi, Brnem a Českými Budějovicemi.