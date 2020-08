Senegalec Diouf v Jihlavě skončil, z Plzně dorazil mladý obránce Žilák

Vysočina však hlásí na konci prvního tréninkového týdne i změnu v kolonce příchodů.

„Do letní přípravy se s A-týmem formou testu zapojil devatenáctiletý plzeňský stoper či levý bek a český mládežnický reprezentant Karel Žilák,“ prozradil mluvčí FC Vysočina Miroslav Fuks.

Podle klubu má novic v mužstvu trenéra Aleše Křečka šanci vykročit ve stopách svého plzeňského vrstevníka a o několik měsíců staršího Pavla Šulce, který o sobě dal rovněž vědět při svém působení v Jihlavě. Žilák se zatím může pochlubit dvaceti starty a jednou brankou v českých mládežnických výběrech U16 až U18.

Kouč považuje zápas za důležitý

V zápase v dresu FC Vysočina by se mohl poprvé objevit už dnes, kdy jihlavské fotbalisty čeká první přípravné utkání. Na hřišti v Hlinsku se utkají s Pardubicemi.

„Bude to důležitý test, zvlášť s ohledem na fakt, že máme jen velmi málo přípravných utkání do startu ligy. Hráčům pokaždé zdůrazňuji, že do každého zápasu musí jít s jednoznačnou touhou zvítězit,“ prohlásil kouč.

„Určitě mě bude zajímat i výkon jednotlivých fotbalistů a jejich porovnání s čerstvě prvoligovým celkem. U některých musíme rozhodnout, zda budeme mít zájem na jejich dalším působení v Jihlavě,“ dodal Křeček.

Nový trenér druholigového FC Vysočina se sice s týmem pořád seznamuje, nicméně už první dny mu mnohé napověděly. „Mám veskrze pozitivní pocity. Nastavujeme si s hráči určitá interní pravidla,“ vysvětloval kouč. „Jsem spokojen s tím, že jsme naplnili vše, co jsme si naplánovali,“ doplnil.

Sobotní utkání se bude hrát v Hlinsku v 17.00. A zatímco pro Jihlavu to bude první zápasový test, pro Pardubice už druhý.