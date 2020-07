Trenér Křeček: Musíme vybrat správné hráče a učesat některé taktické prvky

Důvod je přitom jasný. „U některých hráčů musíme hodně rychle rozhodnout o jejich dalším působení v FC Vysočina. Proto i následující tréninkové jednotky budou zaměřené herně,“ vysvětloval Křeček.

Času není nazbyt. Kvůli pozdnímu konci uplynulého ročníku, který byl poznamenaný koronavirovou pandemií, mají týmy na přípravu pouhý měsíc.

„Zásadní úkol teď představuje, abychom pro podzimní část vybrali správné hráče a učesali některé taktické prvky,“ měl jasno kouč, který už přivítal i několik nových tváří.

Mladí reprezentanti

Z pražské Slavie by měli v Jihlavě hostovat dva čeští mládežničtí reprezentanti ročníku narození 2001 – stoper Tomáš Vlček a defenzivní záložník Lukáš Červ.

Druhý jmenovaný si dokonce v minulé sezoně připsal svůj premiérový start v A-týmu „sešívaných“. „V předposledním kole v Liberci to vyšlo tak, že jsem si zahrál patnáct minut,“ pochlubil se devatenáctiletý fotbalista.

Do přípravy Jihlavy se zapojili i hráči Slavie Lukáš Červ (vlevo) a Tomáš Vlček.

Ve Slavii hrál už jako malý kluk. „Tehdy to bylo nějaké dva roky, pak jsem odešel na pět let do Meteoru a odtud jsem se vrátil do slávistického U17,“ dodal Červ.



Případné angažmá v FC Vysočina by bylo jeho premiérovým hostováním. „O to víc se těším. Uvidíme, jak nám to půjde.“

S jihlavským týmem se každopádně teprve sžívá. „Popravdě řečeno jsem toho o Vysočině moc nevěděl. Ale samozřejmě jsem se okamžitě podíval na internet, takže vím, že Standa Klobása byl nejlepším střelcem druhé ligy,“ usmíval se Červ.

To jeho oddílový i reprezentační kolega Tomáš Vlček věděl hned, proč chce právě do Jihlavy. Přestože měl i jiné nabídky. „Jenže trenér Křeček šel právě sem, takže pro mě byla volba jasná,“ svěřil se devatenáctiletý rodák z Kladna.

Vysvětlení je prosté, současného kouče FC Vysočina totiž zažil při svém předchozím hostování v Ústí nad Labem.

„Vyzkoušel jsem si tam druhou ligu a trenér Křeček viděl, jak jsem makal a jak moc mi záleží, abych uspěl,“ hlásil mladý reprezentant, který do Slavie přišel coby desetiletý chlapec.

Jihlavský trenér Aleš Křeček (vpravo) sleduje trénink.

Šest hráčů v karanténě

Kromě Vlčka s Červem se v Jihlavě chystají také jednadvacetiletý ofenzivní záložník Miroslav Tureček, který uplynulý ročník strávil v kádru slovenského prvoligisty – SKF Sered. A rovněž třiadvacetiletý slovenský stoper Róbert Štefánek.

„O všech hráčích jsem si samozřejmě sehnal informace a mám zprávy, které potvrzují jejich kvalitu. Zásadní ale samozřejmě bude, jak se projeví v tréninkovém procesu a hlavně v zápasech,“ uvedl na adresu noviců Křeček.

Ten musel hned v úvodu řešit i jednu nepříjemnost – šestice mladíků Matulka, Křivánek, Pavlík, Mikuška, Jágrik a Doležal, kteří měli bojovat o místo v kádru, museli do preventivní karantény s ohledem na pozitivní koronavirový test jednoho z hráčů staršího dorostu.

„Počítali jsme s nimi a mrzí nás, že k tomu došlo. Je to smůla, ale bereme to jako realitu této doby,“ krčil rameny Křeček.

A jak aktuálně vypadá situace kolem Mohameda Tijaniho, který strávil jaro ve Slavii Praha?

„O jeho dalším fotbalovém působišti rozhodnou nadcházející dny. Registrujeme několik prvoligových zájemců o jeho služby. Není však ani vyloučeno, že bude pokračovat dál v Jihlavě," informoval sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Z tria hráčů, kteří se vrátili z hostování, má momentálně nejblíže na ligovou soupisku ofenzivní záložník Slaměna, který se rok tužil v druholigovém Prostějově. „Očekávám, že potvrdí výkonnost,“ řekl Páník na adresu talentovaného mladíka.

Tkadlec se musí poprat s velkou konkurencí ve středu obrany, útočník Vyhnal teprve dohání tréninkový výpadek způsobený zraněním z Teplic.

Aktuální kádr čítající 22 hráčů do pole Páník ještě zredukuje. „Ve čtyřech přípravných zápasech se podíváme na všechny hráče a uvidíme, kdo zůstane a kdo odejde na hostování,“ nastínil kouč.

Úvodní duel odehraje jeho tým v sobotu v Trenčíně, generálku týden před startem ligy doma proti nováčkovi z Brna.

V rozšířené soutěži bude mít Zlín skromnější ambice než před minulou sezonou, kdy chtěl atakovat elitní šestku.

„Když se dostaneme do horní devítky, tak to bude bezvadné. Nechtěli bychom se motat pod desátým, nedejbože třináctým místem. Tam to hodně bolí, jsou to nervy,“ ví Páník nejen po letošní záchranářské zkušenosti.

Perspektivu týmu vidí v jeho omlazení. „Mladí to ale musí brát vážně. U některých jsem to však neviděl.“