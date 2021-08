Nechápu, jak se tam brankář dostal, kroutil hlavou Ilko po neproměněné penaltě

„Opticky to nevypadá špatně, bohužel tomu chybí góly, bez toho se body dělat nedají,“ stýská si obránce Pavol Ilko, jeden z těch zkušenějších borců v týmu nováčka druhé nejvyšší soutěže. V sobotu sám střelecké trápení Vyškova podtrhl neproměněním penalty v duelu proti Táborsku, které si pak z jihu Moravy odvezlo šťastnou výhru 1:0.



Co vám při vstupu do druhé ligy chybí?

Sice hrajeme dobře, ale nedaří se nám proměňovat šance. Tak to bylo zatím ve všech zápasech kromě toho na Dukle. (Vyškov prohrál 1:2) Tam jsme taky sahali po bodu.

Rušnou situaci před brankou Vyškova řeší jeho brankář Martin Šustr.

Narážíte na adaptaci na kvalitnější soutěž?

Do určité míry se adaptace projevovat může, ale kvalitnějšími obranami protivníků naše trápení není. My se do šance dostaneme. Je to pak už jen o tom, jestli ji proměníme, nebo ne. Chybí nám asi větší klid v koncovce. Možná, že když nějaké góly v zápase dáme, tak se uklidníme, a začne to tam padat. Doteď to tam není.

Pozorujete nováčkovskou netrpělivost?

Nemám z toho takový pocit. Pravda je, že nám nepřál ani los. Začínali jsme na Dukle, měli jsme doma loni druhou Líšeň, pak jsme jeli do Opavy, která spadla z ligy… proto jsme se na zápas doma s Táborskem hodně soustředili a chtěli jsme to konečně zlomit. Měli jsme ho dobře rozběhnutý, bohužel to dopadlo tím nejhorším způsobem pro nás. Neproměníme pokutový kop, nedáme další šance a korunujeme to tím, že těsně před koncem uděláme sami nešťastnou penaltu, ze které inkasujeme. Když už nemáme tři body, mohli jsme mít aspoň jeden, a nakonec nemáme ani ten.

Vaši penaltu jste kopl k tyči, brankář ji vyrazil. Co jí chybělo?

Z mého pohledu nebyla špatně kopnutá, šlo by to za tyč. Podle mě i razance střely byla dobrá. Musel to být hodně dobrý zákrok gólmana. Upřímně nechápu, jak se tam tak rychle dostal, musel tam jít už dopředu. Možná jsem měl zvednout hlavu a podívat se… teď už s tím nic nenadělám.

V souboji kapitánů se David Němeček z Vyškova (v bílém) snaží obhodit Jakuba Navrátila z Táborska.

Loni jste hrál taky za nováčka druhé ligy, a to za Blansko. Dají se vstupy do soutěže v podání Blanska a Vyškova srovnat?

Je to víceméně podobné. V Blansku bylo víc starších a zkušenějších hráčů, v tom byl rozdíl. Tam jsme dobře začali, na začátku jsme udělali devět bodů, pak se to ale zadrhlo a zůstali jsme na devíti celý podzim. Kéž by to ve Vyškově bylo naopak, že se rozběhneme a budeme bodovat.

Pořád ještě cítíte v týmu nováčkovské nadšení, nebo už na vás doléhají výsledky?

Teď mluvím hlavně pod vlivem poslední porážky a neproměněné penalty, takže je to velké rozčarování. Celkově bych ale neřekl, že na nás doléhají výsledky. S Táborskem to byl první zápas, který jsme takzvaně měli zvládnout, dá se říct, že jsme byli už trochu pod tlakem. Nezvládli jsme ho, tak to musíme napravit příště ve Varnsdorfu.