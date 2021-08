Soupeř by nám dal čtyři góly, štvalo vyškovského kouče Trousila

Co na tom, že dokázal „prohnat“ Duklu Praha, Líšeň a Opavu a právem se mohl pochválit, že i silní soupeři proti němu měli obavy o výsledek. Z těžkého losu Vyškov vytěžil jeden bod za remízu s Líšní, který mu taky u dna tabulky zůstal poté, co v sobotu v domácím azylu v Drnovicích zbytečně podlehl Táborsku 0:1.

„Dojem z úvodu je takový, že jsme strašně zklamaní, že jsme neurvali víc bodů. Hlavně doma jsme na to měli. Bohužel nás trápí koncovka. Kluci se do šancí dostávají, ale nedávají je. Jsme si vědomi, že to je špatně, zápasy nám utíkají. Kdyby nás soupeř převálcoval, neřekneme ani popel, ale tak to nebylo,“ lamentoval o víkendu vyškovský trenér Jan Trousil.

S Táborskem zmar jeho celku podtrhly dva pokutové kopy, po jednom na obou stranách. Za Vyškov v 54. minutě nedal Pavol Ilko, za hosty tři minuty před koncem proměnil Muhamed Tijani.

„Kdyby takové šance jako my měl soupeř, prohrajeme 0:4. My nejsme schopni ten gól dát,“ sypal ze sebe rozladěný Trousil.

V souboji kapitánů se David Němeček z Vyškova (v bílém) snaží obhodit Jakuba Navrátila z Táborska.

Táborsko, které smolně prohrálo v úvodním kole doma se Zbrojovkou, si tak z Drnovic odvezlo tříbodovou náplast.

„Pravda je, že nám moc nepřál los. Proto jsme se na zápas doma s Táborskem hodně soustředili a chtěli jsme to konečně zlomit. Měli jsme ho dobře rozběhnutý, bohužel to dopadlo tím nejhorším způsobem pro nás,“ hlesl obránce Ilko, jehož slušně umístěnou penaltu k tyči gólman Šimon Pecháček vyrazil.

Nemusel to být fatální moment, protože Vyškov si vytvořil další šance a jednou za překonaného Pecháčka zaskočil obránce těsně před brankovou čarou. Nakonec však byl.

„Šancí za mě máme až moc, až nadstandardně. To jsme rozhodně nečekali, že budeme v útoku tak dominantní. Ale neproměňujeme je a stojí nás to body, které začínáme pomalu honit,“ shrnul nováčkovo soužení útočník Ondřej Vitr.

Jediným střelcem Vyškova ve druhé lize tedy zůstává obránce Ahmed Fofana, jemuž se podařilo skórovat v remízovém derby s Líšní. Od té doby, přesně 180 minut, Vyškov na další přesnou trefu čeká.

„Teď mluvím hlavně pod vlivem porážky a neproměněné penalty, takže je to velké rozčarování. Celkově bych neřekl, že na nás doléhají výsledky. S Táborskem to byl první zápas, který jsme tzv. ‚měli‘ zvládnout, dá se říct, že jsme byli už trochu pod tlakem. Nezvládli jsme ho, tak to musíme napravit příště ve Varnsdorfu,“ pokrčil rameny Ilko.

V sestavě Vyškova je nejen jedním z hráčů, kteří mají větší zkušenosti s druhou ligou, ale rovněž už zažil úděl nováčka v profesionálním fotbale. V minulé sezoně nastupoval za Blansko.

„Je to víceméně podobné. V Blansku bylo víc starších a zkušenějších hráčů, v tom byl rozdíl. Ve Vyškově je víc mladých nadšených kluků,“ hodnotil sestavy obou nováčků.

V hledáčku je útočník

Zatím je to pro Vyškov sezona, v níž je oproti původním předpokladům hodně věcí naruby. Nováček počítal s tím, že nebude možné být ve hře podobně dominantní jako v MSFL a že svoji herní tvář změní na obranu a brejky. Místo toho zle zatápěl i exligové Opavě, Táborsko pak v některých fázích zápasu vyloženě mačkal.

„Opava se do poslední minuty klepala, aby vítězství uhlídala. Minimálně z naší strany by výsledku slušela remíza,“ vyprávěl Trousil před týdnem částečně spokojeně s tím, že se jeho celku daří držet krok s favority.

Po Táborsku už byl daleko kritičtější.

Trápí ho navíc zranění, když jenom z tribuny se zabandážovaným lýtkem sledoval trápení svých kamarádů zkušený Michal Klesa.

I proto se Vyškov snaží dotáhnout příchod jednoho nového útočníka, což byl jeho cíl už před sezonou.

Rušnou situaci před brankou Vyškova řeší jeho brankář Martin Šustr.

„Pětadvacet hráčů v kádru mít ale taky nemůžeme, nejsme tak bohatí, aby náš kádr byl nafukovací,“ upozorňuje Trousil, že do mohutné obměny týmu se ani při jeho neuspokojivé bilanci pouštět nemíní.

Navíc si nemyslí, že na jeho stávající hráče je úroveň druhé ligy tak vysoká, jak ukazuje předposlední místo v tabulce.

„Máme Klesu, Simra a bratry Vintrovy, jiné hráče na hrot nemáme. Oni jsou od toho, aby práci týmu zúročili. Víme, že Simr je hrozně platný do vápna do druhého poločasu, Vintrové vypadali dobře v náběhu. Herně jsme se vyrovnali všem, máme hodně rohů i standardek, tam kluci působí slušně. Propadáme ve vápnech, kde se profesionální fotbal rozhoduje,“ uvědomuje si kouč.