Trenér Trousil před derby s Líšní: Aura favorita mi začíná vadit

Kurzovým favoritem je domácí Líšeň, fanoušci ovšem vytváří tlak zejména na Vyškov, který před sezonou ústy majitele vyhlásil pokus o útok na postup do první ligy. „Aura, která se mediálně kolem Vyškova tvoří, se mi aktuálně moc nelíbí. Je to zbytečně silný tlak na hráče,“ stěžuje si vyškovský kouč Jan Trousil. „Respektuji, že se o tom píše, ale realita je, že ve druhé lize nemáte pět velmi dobrých a zbytek průměrných mužstev, ale máte tam šestnáct vyrovnaných mančaftů.“

Ač se Vyškov dvěma remízami na jaře stále drží na pozicích zajišťujících baráž, Trousil se snaží své hráče uchránit od diskusí nad prvoligovými ambicemi. „Když Karviná, která je ve stejné pozici adepta na přední příčky v tabulce, nyní remizovala v Jihlavě, psalo se o ní, že bere s pokorou z venku bod. My remizujeme v Táborsku a lidé si hned přečtou, jaká je to ztráta. Já tomu nerozumím. Klukům v kabině říkám, ať se toho ušetří, ať nic nečtou, ať si nezatěžují hlavu,“ popisuje kouč.

S tlakem na pobyt na výsluní druhé ligy se potýkala i Líšeň, ta však nyní místo postupových ambicí ohlásila, že chce jen soutěž v klidu udržet a vše ostatní bere jako bonus. „Máme sportovní ambice, chceme být úspěšní, jen si uvědomujeme, že úspěšní chtějí být i naši soupeři,“ hlásí trenér Milan Valachovič. „Soupeř má asi lehčí hlavu. Říkají, že chtějí na jaře udělat sedm bodů, které by měly jistě stačit k záchraně, a nedostávají se pod tlak. Říkají, že nemají ambice jako my, a tak se zbytečně nevystavují na odiv,“ míní Trousil.

Oba celky se navzájem dokonale znají, a tak se oba kouči shodují, že se nemají čím překvapit a utkání bude hlavně o vyhraných soubojích. „Agresivita je jejich doménou a staví na ní hru,“ říká Trousil o soupeři. „Celý týden tedy u nás klademe klukům na srdce, že jestli do toho nepůjdou sami agresivně, zpláčeme nad výdělkem. Proto vyberu odolné typy. Takové, co se umí zabejčit a nebudou hned brečet, když je někdo kopne. I proto čekám, že to bude derby se vším všudy.“