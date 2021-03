Ústecký trenér Jarolím bez výhry: Svět nekončí, naopak

„Chceme se držet nahoře. Na podzim nám nikdo nevěřil, ale podařilo se to, přitom jsme začali podobně. Po dvou kolech jsme měli taky remízu a pětigólový příděl,“ připomněl nový kapitán Václav Prošek.

Entrée pod trenérem Jarošíkem - 0:0 s Varnsdorfem, 2:5 ve Vlašimi. Start pod Jarolímem - 0:5 na Dukle, 0:0 s Vlašimí.

Podzim zakončila Arma na senzačním třetím místě, teď se propadla na šestou figuru. „Vedení neříkalo, že útočíme na postup. Ale člověk se nahoře chce udržet. Svět nekončí tím, že máme ze dvou zápasů jen bod. Naopak. Vidím plno dobrých věcí, co si vezmeme do další zápasů,“ neskuhrá Jarolím, stejně jako předchůdce Jarošík bývalý reprezentant s bohatou kariérou.

O výprasku s Duklou se Jarolím ani bavit nechtěl, neboť Ústí se téměř celý zápas bránilo po vyloučení o deseti. „Proti Vlašimi jsme měli hodně šancí, byli jsme schopní soupeře vykombinovat. Jde o to šance proměňovat. Ale to přijde; spíš by mě trápilo, kdybychom si ty možnosti nevytvořili,“ tvrdil kouč po páteční domácí premiéře. A Prošek to viděl stejně: „Dukla, to byl zápas blbec, proti Vlašimi to nebylo špatné.“

Je rád, že kabině šéfuje další velká persona českého fotbalu. „On i Jarošík chtějí hrát kombinační, pohledný fotbal, bohužel teď to kvůli těžkým terénům moc nejde. Přístup obou trenérů je fantastický, oba měli neskutečné kariéry a chtějí nám to předat,“ cítí kapitán Ústí.

Prošek pásku převzal po dlouholetém lídrovi Janu Peterkovi, jehož zlákala Dukla. „To nemohl odmítnout. Jako tým jsme za ním šli, teď jsem tuhle výzvu přijal já.“ Jarolím svou volbu vysvětlil: „Venca je tu delší dobu, je poctivý, zkušený a taky lídr.“

Potenciál v Ústí podle Jarolíma je. „V tréninku jsme pracovití, jsou tu zkušení i mladí, kteří mají velkou šanci naskočit do profifotbalu. Ta motivace je žene, nikoho nemusím dvakrát přemlouvat,“ říká bývalý kapitán Hamburku. „Je radost tu pracovat.“

V útoku dává šanci i Němci Gollnackovi: „Podstupuje plno soubojů a většinu vyhrává, vytváří prostor pro spoluhráče. Jen šance ještě nemá.“