Drsná změna kurzu, ústecký fotbal už nespřádá postupové plány

„Jsme krajské město, fotbal tady bude pořád. Jestli první, druhá, třetí liga, nebo divize, nevím,“ uvedl Kožíšek. Do druholigového jara Ústí vstoupí v sobotu v Prostějově.

Jste sedmí se šestibodovou ztrátou na baráž. Jaké máte cíle?

Velké. Pokud to bude jen trochu možné, chceme atakovat přední příčky a zamotat trošku hlavu kandidátům na postup. Sice startuje jaro, ale já už myslím i na podzim, proto docházelo ke kádrovým změnám. Hlavní je, že prodloužil smlouvu Drame, náš nosný hráč.

Jaká je finanční kondice klubu?

Teď jsme dostali pětimilionovou dotaci od města, to je zásadní částka. O milion větší než loni. I díky tomu máme dvě třetiny roku pokryté. A je na nás, abychom sehnali zbytek. Počítáme se 14 miliony korun, nasmlouvaných je teď 11,5. Vždycky je to tak, málokterý klub vidí na celý rozpočet už na začátku roku. Budeme se snažit ušetřit, což je jedna možnost, lepší je peníze sehnat.

Kolik dává majitel Hora?

V minulém roce třemi miliony korun sanoval jako akcionář ztrátu, kterou jsme nedokázali nahradit po výpadku sponzorů.

A navýší rozpočet ze svého?

Řešili jsme to, jeho odpověď je, že on je ochoten navyšovat peníze do investic, do hráčů. Ale provozní finance chce držet v současné hladině. Ono se to za 14-15 milionů dá hrát. A pokud chceme přivést fotbalisty na prodej, to je jiná finanční kolonka. Spousta klubů to zkouší přes cizince, není snadné se do nich trefit. Bez rizika to asi nepůjde.

Ale váš rozpočet není na to, abyste hráli o postup, ne?

Máme jeden z nejmenších v soutěži. Dá se s ním hrát, ale upřímně, pokoušet se o první ligu určitě ne. Rok dva to jde, z dlouhodobého hlediska není moc dobré fungovat na bázi nižšího rozpočtu. My se snažíme o rozvoj a ne o stagnaci, ale nedaří se nám peníze navýšit. Ani tenhle rok to nebude nic takového, co by nás opravňovalo pomýšlet na první ligu. Takhle to v Ústí je se sponzory, což vidíte i na hokeji, skomírá.

Co s tím?

Nejsem nadšený, že nejsme schopni vygenerovat 20 milionů pro áčko, aby se nám líp dýchalo a mohli bychom se stoprocentně bavit o baráži a vyšších cílech. Město nám přispívá, musíme poděkovat. Když se ale bavíme s kolegy z jiných měst, dostávají příspěvky vyšší. Jenže kondice našeho města asi není taková. Větší příliv peněz čekat nemůžeme. Jen basket v Ústí je na tom díky silnému majiteli líp. Mluvili jsme na obědě s vedením hokejového Slovanu a máme variantu, jak na to. Dohodli jsme se, že to dáme dohromady a jako dřív budeme hrát spolu fotbal a hokej a peníze sloučíme. Kdysi Karel Chlapec hrál dlouho fotbal i hokej. Dělali jsme si z toho srandu, oni jsou taky zoufalí.

Zmínil jste nákup levných cizinců a jejich prodej. To je vize?

Po dohodě s majitelem máme strategii několika směry, jak naplnit rozpočet, jedním je dostat sem zahraniční mladé hráče. V Česku jsou talenty přebrané, jsou pod smlouvami větších oddílů. Cizinec musí být přínosem a je potřeba cítit perspektivu, že se může zviditelnit a my bychom ho mohli zpeněžit. Majitel to podporuje a deklaruje, že je připraven jít touto cestou, která od něj obnáší prvotní vklad. Zase ale nemůžeme úplně zasáhnout do chemie týmu, abychom přivedli pět šest cizinců, to pak v kabině nefunguje. Když je jich moc pohromadě, zvýrazní se jazyková bariéra, mají jiné návyky. Všechno s citem. Nyní tu hráče tohoto typu máme. Možná ještě jednoho dva získat, to je tak maximum, abychom český fotbal zachovali. Spolupracujeme s dvěma skauty.

Vizí byla první liga, už není. A Křeček neví, zda zůstat S Ústím chtěl spojit svou budoucnost, vykopat pro něj první ligu. Teď ale fotbalový trenér Aleš Křeček přemýšlí, co dál. Druholigový tým se vydává jinou cestou, postupové ambice mít v dohledné době nejspíš nebude. „S panem majitelem Horou jsme před Vánoci měli několik schůzek, jednu dobu jsem opravdu hodně vážně přemýšlel, že tady podepíšu dlouhodobý kontrakt. Mluvilo se o progresu klubu směrem k první lize. Ale to se trošku od té doby změnilo,“ přiznává Aleš Křeček, jemuž v létě končí smlouva a nový kontrakt zatím nepodepsal. „Žádný deadline nezazněl, bavili jsme se v prosinci i v lednu s vedením, zatím podepsáno nemám já ani moji kolegové. Chápu, že klub tlačí. Je důležité, aby věděli, s jakým trenérem půjdou do další sezony. Když dají deadline, budeme se muset vyjádřit. Momentálně ale nejsem rozhodnutý,“ tvrdí kouč. Pochybnosti má od chvíle, kdy klub v zimě přišel se scénářem, že bude sázet na mladé české hráče, které doplní levnými cizinci. „Vnímám a respektuji situaci majitele, který má svoji vizi. Musí se jí držet, nechci hodnotit, jestli je dobrá, nebo špatná. Je to jedna z cest, kterou se kluby mohou ubírat. Vnímám to, snažím se od toho oprostit kabinu, i když je to složité. Musíme se soustředit na to, co můžeme ovlivnit. Tedy abychom byli dobře připravení a důstojně odehráli jarní část. Věřím, že máme kvalitu, že se nám podaří. Ale co bude dál, nejsem schopen říct.“ Křečkovi vadí, že prvoligová vize je nyní v nedohlednu. „Potřebuju mít jasně daný cíl, kam klub směřuje, jaké se dělají kroky, jaké jsou kompetence lidí v klubu, potřebuju garanci, že to tak bude dlouhodobě. Myslel jsem si, že s tímto týmem postoupíme do 1. ligy. Předložil jsem panu Horovi čtyřletý plán, jehož vrcholem byl postup. Prvně jsem si myslel, že se mu to líbilo, ale teď už nejsem přesvědčen, že je to cesta, kterou chce nový majitel jít,“ vytušil Křeček. Novou situaci potřebuje vstřebat. „Rozhodnutí majitele musíme respektovat, není o čem diskutovat. Budeme se snažit jeho vizi naplňovat, ale jestli tady budu půl roku, nebo ještě tři, to teď nevím.“ Křeček je v Ústí dva a půl roku, během této doby mu na stole přistálo několik nabídek od konkurence. „Naposledy to bylo z první slovinské ligy, ale neoslovilo mě to natolik, abych opustil tenhle tým.“ Pryč jsou ovšem Krátký, Jakubov nebo Vlček. „Tím se konkurence trošku snížila, a pokud chcete hrát nahoře, konkurenci potřebujete. Ale hráči, co zůstali, tvoří velmi dobrý kolektiv a kvalita je na vysoké úrovni. Můžeme se i tak o nejvyšší příčky poprat,“ věří trenér.

Udržíte trenéra Aleše Křečka?

Trenérské kapacity jsou tady výborné a rádi bychom, aby štáb zůstal ve stejném složení. I při nízkém rozpočtu to dali sportovně hodně dohromady. Do dubna se to budeme snažit vyřešit. Budeme i stavět kádr na podzim. Snažíme se zařazovat kluky, co skončili v dorostu, konečně začínají vycházet kvalitní hráči. Rozehrají se v nižších soutěžích a pak se vrátí jako teď Hudec a Chodora. Budeme se ubírat touhle cestou, v minulosti to bylo hodně zanedbané. To je jedna z možností, jak při nízkém rozpočtu hrát důstojně a udržet druhou ligu.

Marek Krátký odešel na hostování do Sokolova. V rámci úspor?

I to byla jedna z věcí, kterou jsme zvažovali, ve hře byl i Richter. Jsou to chlapci, kterým končí v létě smlouvy, a nemyslím si, že jsme úplně rozhodnutí s nimi počítat dál. Je to i o financích vůči majiteli, chtěl vidět nějaká úsporná opatření. Byl to jeden z motivů. Zvažovali jsme i zastupitelnost hráče na své pozici, u Krátkého je. V létě mu končí smlouva a pořád je otevřené, že bychom mu nabídli novou. Musíme zachovat sportovní úroveň, i když nás to nutí do úsporných kroků.

Nemohli jste některé hráče zpeněžit už teď v zimě?

Nepodařilo se nám to. Že jsme si ulevili o Krátkého výplatu, ano, to byl jeden z bodů, který jsme sledovali. Bohužel náš rozpočet je daný majitelem a chce, abychom ho dodrželi. Jsem v akciovce dva roky, tady je to celou dobu boj o peníze. Ani to není o sportu, ten se nám na skromné podmínky daří. Loni v černu už město nebylo ochotno a schopno poskytovat zabezpečení klubu, našel se nový majitel. Byli jsme rádi. Pan Hora do toho šel s nějakou vizí, neřekl bych, že se zkušeností z profesionálního sportu. Malinko ho to asi zaskočilo, proto byly první diskuse a vize trošku jiné. A změnily se. Taky jsme měli jinou představu, jak by to mělo fungovat, ale nejde to úplně tak rychle. Pan Hora měl tu představu o rychlosti odlišnou, asi si nebyl úplně vědom, co profesionální sport přináší.

Mládež je zabezpečená?

Jsem i předseda mládeže. Alfa a omega je, že chceme zachovat profesionální fotbal, druhou ligu. A tam jsou dané finance, pod které se fakt nedá jít, jak ano, je to hned znát a jste hned na sestup. U mládeže jsme začali s rozpočtem 1,5 milionu, teď je kolem 12-13 milionů, většina z dotačních titulů. Ale kdyby áčko spadlo, o velkou část dotací bychom přišli, protože jsou navázané na profesionální soutěže.

Pan Hora má vliv na mládež?

Nepodílí se na jejím chodu, my jsme samostatní. Akciovka nikdy nefinancovala mládež. Já byl iniciátor, který pana Horu přivedl ke koupi akciové společnosti s tím, že mládež je soběstačná. Má se líp než áčko, což by sklouzávalo k tomu, proč se peníze z mládeže nedají do dospělých. Nebylo by to férové ani legislativně možné. Dotace jsou vázané na provoz mládeže. V některých klubech zkoušeli platit hráče áčka jako trenéry mládežníků, skončilo to trestním oznámením a vyšetřováním. Já bych tohle nikdy neudělal.

Přežije klub?

Mám od majitele jasné zadání, a byť s ním nemusím úplně souhlasit, chci ústecký fotbal zachovat. Jsem dva roky krizový manažer. Snažím se to řešit, výsledek je, že se nespadlo a pořád hrajeme profi soutěž. Věřte mi, nebylo to lehké a není. Jsme rádi, že pan Hora do klubu vstoupil a peníze vložil. Ale já už od začátku tvrdil, že není východisko, aby sem neustále dával vlastní peníze.

Jak utrpí sportovní stránka?

Máme 25 bodů, na záchranu nám stačí dalších osm až deset, takže by ekonomika měla velet a odejít by mohlo víc hráčů. Jenže fotbal se hraje pro lidi, nemůžeme sport úplně podřídit ekonomice. Jasně, teď by se mi hodilo říct, trenére, už vás nepotřebuju, odtrénuju si to sám, ušetřím peníze. Ale nejde rezignovat na sport.

A co za rok? Sestup?

Já se nedívám jen na jaro, proto některé kroky řeším už na sezonu 2020/21. Aktuální ročník je z mého pohledu zachráněný. Dalo by se přemýšlet takhle: když se teď budeme potácet dole, ušetřím na prémiích. A čím víc na jaře ušetřím, tím větší šanci přežít mám v příští sezoně. Ale takhle já to nedělám. (Trenér Křeček: To máš smůlu, budeme vyhrávat a budeš muset platit!) Tohle znám, to jsou ty dvě zprávy: první, dobrá, máme tři body, pak ta horší, že klub to musí zaplatit.

Fotbalisté Ústí nad Labem si v zimní přípravě zahráli proti Plzni i Spartě.

Vypořádáte se s tím?

My v Ústí jsme zvyklí na horší podmínky, podívejte se, co se podařilo Sváťovi Habancovi, v čem se mu povedlo dvakrát postoupit do ligy. Zaplaťpánbůh to tak je. Když tekly velké peníze do hokeje, nám se podařilo výdaje nezvyšovat, a když peníze docházejí, jsme na to už docela zvyklí. Ale všechno má nějakou hranici. Pořád je šance, že se to může zlepšit, myslím, že zhoršovat už se to moc nemůže. Ale aby klub platil dlouhodobě z vlastních peněz akcionář, to ne. Pan Hora žije na Maltě, já tam loni měl rodinu, dost často jsme tu situaci řešili. Říkám mu: Spadneme, město už nechce dát peníze. Tak se k tomu přihlásil. Povídal, že když může, pomůže. Lidi teď říkají, proč nechce dávat víc peněz, ale kdyby klub nepřevzal, už se není o čem bavit. Město chtělo vrátit půjčku 3,5 milionu a to bychom bez něj nebyli schopní. Minulá sezona by se ani nedohrála, nebylo by na výplaty. Panu Horovi je potřeba poděkovat. A teď se díváme, že nechce víc peněz dát? Nevím. Musíme se snažit i snižovat náklady. Vím, že jsme pod limitem druholigového oddílu, ale jinak to nepůjde. Musíme přežít.

Výplaty hráči dostávají?

Nestalo se, že by nepřišly. Platíme, co máme. Ale na konci roku peníze chybět můžou, proto jsem zodpovědný a snažím se šetřit. Chtěl jsem, ať tým jede do Prostějova v den zápasu, trenér žádal, aby tam přespali. Já bych je osobně poslal týden dopředu, ale když teď nevím, co bude desátý měsíc, hledám úspory. Nakonec tam přespí.

Jak všechno berou hráči a kouč?

Trenér trochu krotí emoce, já bych byl ještě víc nespokojený, nedivím se mu. Dva a půl roku něco budoval a podařilo se mu vytvořit v omezených finančních podmínkách velmi solidní tým, který se ve finanční tabulce řadí mezi kluby, co vládnou čtyřicetimilionovými rozpočty. Nemáme se za co stydět. Ústecký fotbal se s malým výkyvem po extempore s Oldou Suchánkem (mecenáš v 90. letech), který sem napumpoval peníze a pak to položil, vždy zvedl. Věřím, že se zvedne i teď.