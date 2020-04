Fotbalista Matějka v době karantény: střílí na branku a šije roušky

„Snažím se, aby tréninky byly co nejpestřejší. Takže někdy si jdu zaběhat do lesa nebo do parku, někdy si udělám trénink na zahradě anebo si zaposiluju doma. Pořídil jsem si teď domů nějaké činky a věci pro trénink, abych měl co nejvíce variant, jak se udržovat,“ líčil pro klubový web útočník Lukáš Matějka, nejlepší střelec Army.

Karanténu tráví doma v Plzni, kde si občas zatrénuje s bývalými spoluhráči. „Máme teď všichni volno a je lepší netrénovat úplně sám. Mám možnost zajít u nás na hřiště, takže si zastřílíme na bránu a uděláme trénink s míčem aspoň takhle individuálně. Všechno jsou to tréninky, co děláme v sezoně s kondičním trenérem Kubou Jirglem, nebo si to upravím, jak mě zrovna napadne.“

Matějka se snaží, aby jeho den měl i ve složitých podmínkách řád. „Každý den zhruba okolo desáté začínám trénink, který končím ve dvanáct. Po obědě pak většinou vyrážíme s přítelkyní na delší procházku, nebo se zabavíme na zahradě. K večeru sledujeme nějaký seriál, nebo hrajeme společenské hry, nejvíc asi Activity. Samozřejmě to není úplně režim, jaký máme třeba v sezoně, ale snažím se dodržet ty dopolední tréninky a celkově být nějak aktivní. Ale chybí mi hlavně ligové zápasy a taky kabina,“ přiznává.

Hodně času teď tráví s přítelkyní. „Snažíme se být hodně venku v přírodě. Bydlíme na vesnici, kousek za Plzní, takže to není tak, že bych byl zavřený někde v bytě a nemohl nikam ven. Chodíme na procházky se psem, když počasí nepřeje, tak šijeme roušky pro plzeňskou nemocnici, kde moje mamka pracuje.“