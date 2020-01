Jsou to hráči pro ligu, slyšelo Ústí od manažerů. Nevzalo nikoho

Zaujal ho jen talentovaný Jamajčan Alex Marshall: „Chtěli jsme ho ještě v lednu na herní test, ale jeho klubu se to nezdálo. A my o něm nebyli natolik přesvědčení, že bychom ho angažovali. Navíc je to hráč do středu, kde máme přetlak, my dlouhodobě hledáme levého beka nebo ještě jedno křídlo, tam se nám to úplně nedaří.“

Předkemp uspořádalo Ústí už podruhé. „A chceme v tom pokračovat. Hráči si můžou říct o to, že s námi vůbec smí jít do přípravy. Nabízí se jich mraky, dostáváme nabídky od agentů, něco přes známé kontakty,“ vykreslil Křeček.

Výkonný ředitel klubu Petr Heidenreich doplnil: „Jsme přesvědčovaní, že nabízení hráči mají kvalitu i na 1. ligu. Takže pořádáme kemp, abychom vyřadili ty, kteří potřebnou kvalitu pro nás nemají. Letos jsme testovali jedenáct dvanáct hráčů a vyhodnotili jsme si, že nikdo teď nemůže do Ústí přijít.“

Během ledna tak Křeček nemá starosti s tím, že by mu testy zasahovaly do ladění herního systému. „Hráli jsme s Teplicemi, budeme ještě se Slavií, Spartou, s Plzní. S top týmy. A v těchhle zápasech zkoušet hráče, kteří by se neprosadili, by byl zbytečný luxus. Nepasovalo by to do sebe,“ uvědomuje si Heidenreich.

Na zkoušce je tak v Ústí jen levonohý střední záložník Jonáš Vais z Plzně, o místo bojují i navrátilci z hostování či mládežníci.

„Máme tým, který je konkurenceschopný ve 2. lize. Nevyšly nám poslední dva zápasy, protože jsme nedokázali dát góly; zvítězit, hráli jsme úplně jasně o baráž. Takhle se tam budeme muset nějak dostat,“ tvrdí výkonný ředitel.

„Máme takový kádr, že by musela přijít jasná posila. Žádnou takovou jsme nenašli.“ Pokud se to podaří, majitel Jiří Hora novice koupí. „Pan Hora je připravený investovat do hráčů, pokud to bude posila s potenciálem zpeněžení. Určitě se nejedná o finance z rozpočtu, ale o investiční prostředky, které bychom případně mohli mít k dispozici.“

Zatím se ani nezdá, že by některá z opor odešla za lepším. „Nemyslím, že by v zimě šel někdo do 1. ligy,“ řekl Heidenreich. „Ale na konci roku byla velká poptávka po našich hráčích, hlavně po těch ofenzivních. Jsem rád, že jsme je udrželi. Pohyb v kádru už moc neočekávám. Budeme se snažit zapracovat mladé hráče, severočeské odchovance, ať jsme i v příštích letech konkurenceschopní.“

V sobotu se Ústí představí v přípravě v Plzni, zápas bude ostře sledovaný díky premiéře nového trenéra Viktorie Adriana Guľy.