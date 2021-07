Táborsko zažilo průvan v kabině, druhou ligu otevře proti Zbrojovce

Nové angažmá čeká třeba brazilského obránce Stephana Almeidu, do Budějovic odešel na roční hostování s opcí Emmanuel Tolno, Plzeň koupila senegalského záložníka Modou N‘Diaye.

„Takové opory se jen tak nahradit nedají. Musí to za správný konec vzít hráči, kteří nám zůstali. Věřím, že se z nich vyprofilují noví lídři,“ má jasno kouč Miloslav Brožek. V klubu se rozloučili i s obráncem Václavem Pencem, záložníky Martinem Janošíkem, Matějem Majkou a Luisem Gilem a útočníkem Dušanem Pincem.

Táborští řeší také doplnění kádru. Posil však není zdaleka tolik jako končících fotbalistů. Definitivně na jih Čech přestoupili Roman Holiš a Luboš Tusjak. Z ostravského Baníku míří na hostování kapitán reprezentační devatenáctky Jakub Drozd. Z Budějovic bude hostovat útočník Jakub Matoušek.

Trenéři tradičně testovali řadu zahraničních fotbalistů, většina zkoušek však rychle skončila. „Brali jsme i takové hráče, o kterých jsme toho tolik nevěděli,“ dodává.

Doplnění kádru je však nutné, i když bude později, než by si kouč přál. „Očekávám příchod pěti fotbalistů, musí to být hráči do základu,“ velí. I s nízkým počtem hráčů a často měněnou sestavou táborští fotbalisté nadějně zvládli letní přípravu. Sice padli se Žižkovem, ale dokázali porazit Budějovice a remizovali se Znojmem, v generálce s Plzní B a také s ligovými Teplicemi.

Táborsko čeká první kolo v pátek od 18 hodin v televizním duelu doma proti exligové Zbrojovce Brno. I pak mají Jihočeši náročný los. Prioritou je pro ně záchrana, ale rádi by se posunuli v tabulce výš než v minulém ročníku.