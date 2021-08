Táborsko si užilo velký skalp. Ale potřebujeme posily, říká trenér

Pro klub je to historické vítězství. Aby pár měsíců po oslavě záchrany ve druhé lize Táborsko porazilo exligový tým, to tu dlouho nebylo. Jihočechům se to minulý týden povedlo, když ve druhém kole překvapili Příbram na jejím stadionu 2:0.