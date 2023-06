Druhá liga? Pro Kroměříž to bude svátek, věří asistent Světlík

Co bylo ještě jinak?

Hlavně mi bylo o 19 let méně, měl jsem mladický elán. V Kroměříži jsem hrál třetím rokem. Zažili jsme postup do třetí ligy, za dva roky další. Všechno si sedlo. Měli jsme parádní partu. Z pozice hráče jsem to bral jako sportovní úspěch.

Teď jste byl klidnější?

Vůbec ne. Klukům říkám: Buďte rádi, že hrajete. Že se nemusíte starat o věci kolem. Dokud člověk může kopat, ať kope. Trenér je ve větším napětí. Každý zápas je těžký, složitý. Cesta k vysněnému postupu byla dlouhá. Měli jsme ho za cíl už loni. Když to nevyšlo, byli jsme strašně zklamaní. Sebralo nám to hodně sil do další práce.

Ani letos to nebylo snadné, zase na nás přišla krize. Nervozita před koncem sezony byla veliká. Už i manželka mi říkala, že se nedá se mnou bavit. O to sladší to pak bylo.

Který postup byl těžší?

Vyjde to nastejno. Kvalita třetí ligy je pořád vysoká. Tehdy jsme se mlátili o postup s Bystrcí. Soutěž byla letos tak vyrovnaná, že každý zápas byl těžký a bylo jedno, jestli jsme hráli s druhým, nebo posledním. Jen poprvé se nám to podařilo o kolo dříve než letos.

Postup jste si zajistili tehdy i teď vítězstvím 1:0 ve Frýdku-Místku. Vzpomněl jste si?

Samozřejmě. Srandovní je, že jsem klukům v březnu říkal, že nejkrásnější by bylo, kdyby se to povedlo zase ve Frýdku. Navíc jsme zase vyhráli gólem z přímého kopu. Předtím to byl Aleš Ryška, teď Adam Houser. Rozdíl byl jen v tom, že to kopli na opačnou stranu.

Jak velký pro vás byl skok ze třetí do druhé ligy?

Když jsme hráli v divizi, odešla odsud skupinka kluků ze Zlína. Postoupili jsme a pak znovu. Měli jsme tak silnou partu, že jsme věřili, že to zvládneme důstojně i ve druhé lize. Měli jsme ohromnou motivaci dokázat, že na to máme. Byli jsme natěšení. Neztratili jsme se, i když po půlce sezony skončil předčasně trenér Lojza Skácel.

Ve druhé sezoně jste byli osmí, vzápětí ale klub prodal licenci Opavě. Jak jste to nesli?

Nevím, co za tím bylo. Leccos se povídalo, o sporech sponzora s městem. Pro mě to bylo veliké zklamání. Parta byla perfektní, připomíná mi současný tým. Byli jsme dlouho pospolu a jsem přesvědčený, že další sezonu jsme mohli osmé místo ještě vylepšit.

Tušili jste, že druhá ligy v Kroměříži skončí?

Něco se šuškalo, ale dozvěděli jsme se to těsně před závěrem sezony. My hráči jsme mohli jít do Opavy, ale nikdo nechtěl. Zdravé jádro se vztahem ke klubu zůstalo. Měli jsme vizi, že zase vykopeme zpátky třetí ligu, což se povedlo.

Řekl byste, že se Kroměříž do druhé ligy ještě vrátí?

Moc jsem tomu nevěřil. Nic tomu nenasvědčovalo. Klub se sám viděl ve třetí lize, že je to jeho strop. Kluci si o druhou ligu museli říct sami svými výkony. Už jsem tady pomalu déle než jako hráč, což mi ani nepřijde. Ale Broňa (Bronislav Červenka) mě upozorňoval, že jsme spolu v Kroměříži pět let a byl jsem tady už rok předtím.

Budete pokračovat ve druhé lize, která bude časově náročnější?

Kdyby to nevyšlo letos, zvažoval bych odchod. Neumím si představit tu frustraci, pokud bychom skončili zase druzí. Postup je impulzem. Pokud bude Broňa chtít, abych mu sekundoval, rád u týmu zůstanu.

Říkal jste klukům, co je čeká ve druhé lize?

Bavíme se o tom. Co se změní. Půlka z nich má zkušenosti s druhou ligou. Pro mladé to bude nová výzva. Pravidelně hráváme s druholigovými týmy v přípravě. Vědí, co to obnáší. Jasně, druhá liga je něco úplně jiného než třetí. Profesionální soutěž. Některé poloprofesionální věci budeme muset omezit. Soutěž se musí dělat na sto procent. To jinak nejde. To by se nám mohlo krutě vrátit, což nikdo nechce.

Na co bude mužstvo mít? Půjde ve vašich stopách?

Za postupem si kluci šli. Věřím, že jsou schopni se adaptovat ve druhé lize, i když to nebude snadné. Sázím na nováčkovskou euforii, kterou budeme zápasy zvládat na úkor kvality. Než se soutěž naučíme hrát, bude to chvilku trvat.

Věřím, že nebudeme mít záchranářské starosti. Nepříjemné je, že máme strašně málo času. Teď jsme skončili a za týden bychom měli začít zase trénovat, protože druhá liga zahajuje jako první už 22. července. Není prostor na odpočinek. Kluci dostanou týden, deset dnů volna a pojede se zase naplno.

Můžou vás soupeři podcenit?

Před 19 lety to tak bylo. Hráli jsme s Plzní, Budějovicemi, pamatuji si Kladno, Bohemku, Žižkov. O to více jsme se motivovali. Druhá liga měla tehdy enormní kvalitu. Trenér Plíšek přivedl do Ústí Edina Džeka a v Kroměříži nám dal branku. Jaká je úroveň druhé ligy, nevím. Ale zápasy proti Dukle, Zbrojovce, Žižkovu budou svátkem pro hráče, nás trenéry, klub i fanoušky.