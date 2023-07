Návrat po sedmnácti letech. Bez nováčkovského elánu to nepůjde, ví v Kroměříži

„Bez něj to nepůjde, musí to tak být. Když jsme postupovali s Uherským Hradištěm do druhé a pak hned do první ligy, obrovsky jsme se těšili,“ vzpomíná na svoje hráčská léta kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Na Obvodové po postupu prohloubili spolupráci s Baníkem, jehož majitel Václav Brabec žije kousek od kroměřížského stadionu Jožky Silného. Hanáci napsali na soupisku sedm nových jmen.

A jak si Červenka přál, do každé řady získali minimálně jednoho hráče. Kádr je tím hotový, další doplnění se neplánuje.

„Je dostatečně široký. Máme dvacet dva hráčů do pole plus brankáře, na zápas jim přitom můžeme nominovat jen šestnáct,“ naznačil Červenka, že čeká ostrý boj o místo v sestavě.

Už na hřišti jihočeského Táborska, kde Hanácká Slavia vstoupí v sobotu odpoledne do ligové sezony, nasadí některé z posil.

Matheus Concalves z Kroměříže (v modrém) v zápase proti Uničovu.

„Bude to namíchané. Někdo si o příležitost řekl v přípravě, další budou čekat na šanci, která určitě přijde. Věřím, že se prosadí, mají kvalitu, nebrali jsme je jen do počtu,“ poznamenal Červenka.

Kostru týmu ale tvoří hráči, kteří postup vybojovali. Červenka věří, že v konfrontaci s druholigovými soupeři obstojí.

„Nemáme je tak zmapované jako týmy z MSFL, srovnání přijde po měsíci. Kluci ale ukazovali, že dokážou hrát s lepšími mužstvy,“ připomněl Červenka například loňskou remízu v poháru s prvoligovým Baníkem.

Neznámou je kroměřížská forma. Oproti konkurentům měli Hanáci výrazně kratší letní přípravu.

„Ještě bychom nějaký čas potřebovali. Byla specifická. Kombinovali jsme kondiční i herní přípravu. Máme spoustu nových kluků, kteří teprve poznávají stereotypy mužstva. Nejde to tak rychle, zpočátku to může být kostrbaté,“ tuší Červenka.

O patro výše si budou Kroměřížští zvykat na roli outsidera. „Jako každý rok bude soutěž vyrovnaná, každý může porazit každého,“ věří Červenka v úspěšný vstup do sezony.