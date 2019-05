Fotbalisté Sokolova musí vyhrát, jinak mají problém

Právě Jihomoravané jsou pět bodů za Sokolovem a ve středu si zavařili domácí prohrou s Táborskem 2:3. Jihočeši se na předposledním místě tabulky tím pádem na svého soka bodově dotáhli a za týden přivítají právě Sokolov.

„Máme plán vyhrát se Znojmem. Další zápasy se budou odvíjet podle výsledku. Potom se uvidí, co bude potřeba. Další vývoj soutěže se z našeho pohledu bude odvíjet od zítřejšího zápasu,“ má naprosto jasno sokolovský trenér Vítězslav Hejret.

Toto je pro Baník klíčový zápas, zvládne-li jej, bude už v klidu. „V tomto zápase potřebujeme jednu zásadní věc, dát branky. Na výkonech se stavět dá, ale podmínkou je, že si vytvoříme dostatek šancí a některou z nich proměníme,“ ví Hejret.

To je právě sokolovský problém, dát branky. Poslední tři kola se to nepovedlo ani jednou.

Jako ve středu, ve vloženém kole v Pardubicích. I když tam Baník bral alespoň bod po bezbrankové remíze a ten může mít v konečném účtování velkou moc. „Je to katastrofa, když už si šance vytvoříme, a tolik jich nemáme, tak gól nedáme,“ stýská si sokolovský kouč. Přesto se na výkonu v Pardubicích dá stavět.

„Věděli jsme, že doma celé jaro neprohráli, šli jsme do toho s jediným cílem, ostatně jako v každém zápase: vyhrát. S ohledem na kvalitu domácích a průběh zápasu byla však remíza zasloužená. Spokojení jsme, neprohráli jsme a odpovídalo to naší výkonnosti,“ myslí si Vítězslav Hejret.

Nyní přijede do Sokolova Znojmo, které „musí“. Už je do sestupových starostí namočené až po uši. Podle toho to asi bude na hřišti vypadat.

„Základní taktika se měnit nebude, ale ve vztahu k tomu, že je to jiný soupeř, dá se předpokládat trochu jiný vývoj utkání. Měli bychom si vytvořit převahu a v různých fázích zápasu podle vývoje reagovat,“ míní kouč.

Z Pardubic se Baník vrátil bez šrámů, na zápas se Znojmem budou připraveni všichni hráči. „Změny budou, vybírat budeme z kompletní soupisky, momentálně jsme všichni v pořádku a bez karetního ohrožení,“ dodává Vítězslav Hejret.

Utkání osmadvacátého kola FNL FK Baník Sokolov – 1. SC Znojmo FK se hraje na stadionu Baníku v sobotu od 10.15 hodin.