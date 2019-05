Sokolov zůstává ve druhé lize. Spadl mi kámen ze srdce, přiznal trenér

„Chtěli bychom odehrát sezonu, v níž by se nejen herně, ale i výsledkově toto neopakovalo,“ říká trenér Vítězslav Hejret.

Baník stejně jako domácí Táborsko musel bodovat. Domácí ale přece jen víc, protože ztráceli na Sokolov tři body. Válku nervů zvládl Baník. Naštěstí! „Před zápasem brzy spím a po něm se budím brzy. Už jsem uvolněný,“ hlásil včera ráno sokolovský trenér Vítězslav Hejret.

„Spadl mi velký kámen ze srdce,“ přiznal vzápětí. Takové zápasy se nehrají „fotbalově“. Je to pouze o psychice a nastavení v hlavě. Sokolovský velmi mladý tým nezvládl první pokus minule doma se Znojmem, v Táboře naštěstí už ano.

„V těchto chvílích nerozhoduje komplexní výkon, který byl herně slušný, jako jsme předváděli v mnoha zápasech. Proto jsem si oddechl, že jsme se do toho dál nezapletli, protože potom je to o hlavě a ne o tom, co umíte,“ přiznává Hejret.

Na začátku zápasu to ovšem vypadalo na další trápení. „Začali jsme příliš zakřiknutě, zadrženě, ne na hřišti, ale pojetím. Byla vidět velká zodpovědnost, v prvních pětadvaceti minutách nám chyběl pohyb, hráli jsme hodně staticky. Domácí získávali mírnou územní převahu, ale zároveň na nich byla vidět obrovská nervozita,“ povšiml si sokolovský kouč.

Vše se rapidně změnilo ve 35. minutě. Adam Beránek po rychlé akci odcentroval z levé strany na zadní tyč, kde byl připravený Stanislav Vávra a ranou bez přípravy zavěsil do branky. „Zápas se zlomil po jeho brance. Potom jsme se dostali víc do hry jednoduchou kombinací,“ přiznává Hejret.

Ovšem nervy to byly do úplného konce. „Domácí měli desítky standardních situací, kdy dvě nebo tři mohly skončit brankou. Bylo mnoho závarů. Je mi jasné, že pokud by dali gól, zápas by dostal úplně jiný náboj, jinou atmosféru. Podržel nás brankář Belaň a celá obrana,“ vypočítává trenér.

Že rozhodl právě Stanislav Vávra Hejreta potěšilo. „Odváděl velmi poctivé, pracovité výkony, ale dával minimum branek. Věděl o tom, pracoval na tom v tréninku a dostával šanci. V základní sestavě hrál proto, že velmi pracoval pro mužstvo a tím, že tentokrát dal gól, se zachoval jako útočník.“ V sobotu Baník sezonu zakončí duelem s Ústím nad Labem. Teď, když už má hotovo, by to mohlo být uvolněnější i co se týče práce v týdnu

„Tréninkový týden bude uvolněnější co se týče psychiky, ale co se týče náplně nikoliv. Odtrénujeme úplně stejně jako kterýkoliv jiný tréninkový týden. Nebudou pouze kondiční věci, ale pojmeme to více takticky,“ doplňuje Hejret.

„Poslední zápas vypadá, že je uvolněný, tak se k němu musí přistoupit dobře. Ne že by šlo o body, ale chceme podat slušný výkon,“ uzavírá trenér Baníku Sokolov Vítězslav Hejret.