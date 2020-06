Nečekaný vzestup. Fotbalisté Sokolova už nejsou na sestup

Na ruce rukavice, na paži kapitánskou pásku a po zápase si konečně od plic radostně zakřičet. Výhra nad Varnsdofem, vychytaná nula a jako bonus tři kola před koncem posun na nesestupové místo. „Věřil jsem tomu, bylo nás v zimě víc, co jsme přišli noví a chtěli se zachránit. Cesta byla dlouhá, škrábali jsme se postupně a teď jsme se dostali na příčky, na kterých chceme zůstat. Samozřejmě víme, že ještě tři kola jsou před námi, může se to zamotat a musíme bodovat v každém zápase,“ říká brankář Baníku Sokolov Tomáš Fryšták.

K tomu, aby se Baník Sokolov poprvé v sezoně dostal nad čáru sestupu, pomohl vychytanou nulou. „Každého brankáře nula potěší. Ovšem dnes to bylo utkání, kdy jsem práce moc neměl. Ve druhém poločase mě zachránilo břevno, ale celkově směrem dozadu odvedli kluci dobrou práci a do ničeho jsme Varnsdorf nepustili.“

Před pár týdny se ale dověděli, že i když misi splní, fotbal v Sokolově skončí. „Byla to nepříjemná informace. Hned jsme si ovšem řekli, že to musíme vzít za dobrý konec, a pokud budeme mít hlavy dole, nemít motivaci, tak to můžeme rozpustit. Myslím, že se to povedlo a že je to vidět i na hřišti. My to chceme sportovně zachránit,“ burcuje sokolovský gólman. Samozřejmě, je to hlavně vizitka každého hráče. „I trenéra, který nás neustále motivuje a nemá to jednoduché. Věřím týmu, že to můžeme zvládnout, teď jsme o kousek blíž, ale pořád ještě máme před sebou ty tři kola.“

Nakročeno ovšem je, zápas s Varnsdorfem má nesmírnou cenu, ač si na něm fotbaloví příznivci, jichž se sešlo 490, moc nepochutnali. „První poločas jsme hráli dobře, měli i šance. Druhý už byl rozkouskovaný a měli i pasáže, kdy jsme nepodrželi míč. Přečkali jsme nějaké šance a břevno a závěr dohráli jak bychom měli,“ popisuje Tomáš Fryšták.

V 64. minutě byl ovšem bezmocný, ale zachránilo jej břevno. „Přesouval jsem se, minul to jeden ze soupeřů a dostalo se to až na zadního, který naštěstí trefil břevno,“ oddechl si Fryšták. Sokolov ještě čekají tři zápasy. V neděli jede do Třince, následuje poslední domácí zápas v sobotu 11. července s Chrudimí a končí v Hradci Králové. „Už se nemůžeme ohlížet, pokud se chceme zachránit, musíme vyhrávat. Ještě to bude zamotané, ale věřím, že to zvládneme,“ dodává Tomáš Fryšták.