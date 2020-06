Trenér Pilný o povstání Sokolova: Přišel jsem udělat práci

„V žádném případě se nemůžeme bavit o tom, že by bylo něco hotového. Dostali jsme se o jeden bod před Varnsdorf, ale víme, jaký má los a musíme dělat body dál. Tento zápas nám pomohl, ale určitě o ničem nerozhodl,“ říkal trenér Bohuslav Pilný po vítězném zápase s Varnsdorfem.



Duel ale nebyl pro oko diváka moc lahodný.

Tyto zápasy takový průběh přináší, jsou to nejtěžší zápasy. Předchozí duel v Líšni jsme dohrávali na hranici vyčerpání a měli jsme cestu tam i zpátky, kluci toho měli dost. Varnsdorf má mladý, pohyblivý tým, chtěli jsme, aby byli víc na balonu, chtěli jsme hrát aktivnější střední blok, ale byli jsme organizováni. To, co prošlo, chytil brankář Fryšták, nebo nám pomohlo břevno, a musím hráče pochválit za závěr, jak jej dohráli. Když všechno sečtu, jak padáme a množí se zranění, tak toto vítězství je strašně cenné.

Přece jen jste v zápase tahali malinko za kratší konec.

Celý zápas byl Varnsdorf lepší v držení míče. Dali jsme gól ze standartky, kterou jsme den předem nacvičovali a jsme rádi, že se nám to povedlo. Varnsdorf nás až do sedmdesáté minuty tlačil, měl nebezpečné situace, ale byl v koncovce sterilní a závěr jsme už dohráli zkušeně, pomohli nám střídající hráči a jsme velmi rádi, že jsme to takto dohráli. V tomto zápase byl velký rozdíl brát bod nebo tři.

V důsledku nesmírné zátěže se množí zranění. Měl jste problémy poskládat sestavu?

Nad sestavou jsem neváhal dlouho, skoro všechny posty máme zdvojené. Když vypadl Adam Tkadlec, nastoupil Adam Čihák, vypadl Marek Krátký, dali jsme tam Šmehyla, který dal gól v Líšni a nyní mohl zase. Věděli jsme, že ty hráče budeme potřebovat a to se teď vyplňuje. Jsem velmi rád, že kluci drží při sobě, jsou týmoví a když vidím, jak chtějí, je radost se na ten přístup koukat. Hra radostná nebyla, ale bylo to vydřené, vymakané a to je odměna, tyto výsledky.

Ovšem v důsledku je veškerá snaha marná. Jak vám bylo, když bylo oznámeno, že profesionální fotbal v Sokolově úplně končí?

Moje reakce nebyla vůbec žádná. Přišel jsem sem udělat nějakou práci.

Přece jen...

Když jsem se to dověděl, tak jsem to v sobě obrátil do pozitivna, nebylo by dobré, kdybych já si myslel něco jiného a jezdil sem tři sta kilometrů nešťastný. Tak jsem se snažil o to samé i u hráčů, což zatím funguje. Osobně mě hrozně mrzí, že to tak dopadlo, protože je zde naprosto nadstandartní druholigové zázemí, mrzí mě, že se to stalo a je to smutné.

Motivace hráčů nebyla problémem?

Hráčů jsem se hned zeptal, jestli to chcete zabalit, tak to uděláme, ale já nevidím jediný důvod, proč to udělat, vy se tady můžete ukázat, mohou mít o vás zájem jiné kluby. Na tom to máme postavené a oni tak hrají. Hrají o angažmá, a to je naše nejhlavnější motivace, která nás žene dopředu. Když veřejnost a odborníci uvidí, že se zvedly výsledky i hra, tak to asi uhráli fotbalisté, které stojí za to si vzít.

Přišel jste v zimě, když byl tým v rozkladu a na sestup.

Věděl jsem, že se tady hraje nepříjemně, znal jsem některé hráče. Po zhlédnutí videí jsem poznal, že musíme udělat velké hráčské zemětřesení a doufal jsem, že se to povede. Samozřejmě jsem měl i vzadu v hlavě, že to může skončit přůšvihem, ale ctím to, že když člověk pracuje, obětuje tomu hodně, tak to fotbalový pánbůh vrátí, když ne tady, tak jindy.

Věřil jste, že se to povede?

To se nedá tak říct. Nahráli nám výsledky soupeřů. Ale já už jednou přišel do Kolína, který měl tři body a na jaře jsme udělali 31 bodů, stejně to na záchranu nestačilo. V tomto mám zkušenosti a sedm bodů se dá dotáhnout. Ale ještě není konec, jsou před námi ještě tři zápasy.

Důležité bylo, že jste poskládal mužstvo podle sebe.

Dohodli jsme se s vedením, že uděláme hráčské přesuny, ale nevěděli, které lidi konkrétně. Do Sokolova chodili hráči, které nikdo nechtěl v lize, některé ani ve druhé lize. Zjišťovali jsme si o nich informace a byla pro nás jediná zásadní věc, jejich charakter a to se povedlo.

Svou misi jste začal zápasem v Brně na Zbrojovce a vzápětí přišlo přerušení.

V Brně jsme odehráli výborný zápas a myslím, že kluci to cítí a ví dodneška, protože dokázali hrát i s těmi nejlepšími, později jsme hráli vyrovnaný zápas s Pardubicemi. Potom přišla pauza, nikdo nevěděl, co to s kým udělá, ale hodně zásadní pro nás byla výhra s Vyšehradem, která byla ubojovaná, vydřená. Nezvládli jsme zápasy s týmy ze špičky, ty jsou na nás kvalitativně moc, ale zatím zvládáme zápasy s týmy ze spodní části tabulky.

Do konce chybí tři zápasy...

Nezbývá nám nic jiného, než v každém vyhrát. Myslím, že na záchranu budeme potřebovat 29 bodů, to znamená jednou vyhrát a dvakrát remizovat. Navíc Varnsdorf má lepší vzájemné zápasy, doma nad námi vyhrál 3:0.