Sbohem a adieu. Čtrnáct let je pryč, Sokolov se loučí se druhou ligou

„Motivaci máme. V jarní tabulce se chceme udržet alespoň tak vysoko, jak jsme. A další věcí je celková tabulka, minimálně do posledního kola to chceme udělat zajímavé,“ láká navíc trenér Bohuslav Pilný.



„Určitě vyhrát chceme, ale já Chrudim nepovažuji za slabého soupeře, spíš naopak. Jsou hodně kvalitní dopředu, mají na to hráče. V průběhu sezony se rozdíly smazávají a myslím, že nejsme bez šance, a to ani následně v Hradci,“ doplňuje.

Po minulé porážce v Třinci (2:1) se Baník znovu propadl na sestupové příčky. „Počítal jsem, že se Varnsdorf před nás dostane. Ale jsou dvě kola do konce a v těch dvou zápasech se může stát cokoliv, zrovna jako v zápasech Varnsdorfu,“ opakuje Pilný hlavní úkol dostat se ze sestupového pásma.

A proč to v Třinci nevyšlo? „Nebyli jsme kvalitní v poslední třetině hřiště, těžko se dostávali do šancí a byli málo nebezpeční. Dostali jsme dva góly, které jsme dostat nemuseli. Víc než to, že jsme nebyli nebezpeční, mě mrzí to, jaké jsme dostali góly,“ rekapituluje trenér poslední zápas.

Poslední dva týdny se los druhé ligy umoudřil a hraje se jen jednou týdně. To výrazně změnilo sokolovský tréninkový proces. „Máme trochu čas na odpočinek a hlavně nám mnoho hráčů omarodilo. Trénujeme v okleštěném počtu a dáváme prostor tomu, aby se nám hráči uzdravili na zbývající zápasy. Přišlo nám to vhod,“ pochvaluje si Bohuslav Pilný.

Mezi největší změny patří, že na dlouho vypadl Manzia. Problémy měli Kovář a Ruml, kteří nebyli ani v Třinci. Kvůli pracovním povinnostem už skončil Machek. „Sestavu jsme dávali těžko dohromady a doufáme, že v tomto týdnu se všichni dají dohromady.“

Proto na sobotní loučení chce mít trenérský štáb starosti jiného druhu. „Chtěl bych mít těžkou hlavu se skládáním sestavy, znamenalo by to, že máme většinu hráčů zdravých. Definitivní ortel, ale budeme vědět až v pátek,“ dodává Bohuslav Pilný.