Odehráli jsme zápas, to je vše, říká kouč sokolovských fotbalistů

O výsledek nešlo, ale přesto pro pořádek, Žižkov, po bezbrankovém poločase, vyhrál 3:0.



„Bylo to sice po dlouhé době, ale bylo to takové, jako když jsme končili, člověk se do toho dostane hodně rychle zpátky. Jsme rádi, že jsme to odehráli, ale že by to bylo něco, na co se nedá zapomenout, to ne. Vracíme se zpátky do kolotoče a tímto to začalo,“ popisuje svoje pocity sokolovský trenér Bohuslav Pilný.

Zápas samotný mu ukázal, jaká je momentální situace.

„Pauza byla poznat, určité věci, které jsme měli zautomatizované, tam nebyly. Na druhou stranu jsme chtěli, aby si hráči osahali zápasové tempo. Z tohoto pohledu to splnilo účel. Jsem spokojen s tím, že jsme zápas odehráli, ne jak, ale odehráli.“

V první půli, na stadionu v Blšanech, nebyla k vidění ani jedna branka.

„Celkem slušně jsme odehráli první poločas, byli docela dobře organizovaní, co se týče defenzivy. Nevytvořili si až tolik šancí, ale určité příležitosti měli,“ popisuje Pilný.

Do druhé půle trenér výrazně obměnil sestavu. Nemohl využít všechny hráče, jak si plánoval. Vypadl Jakub Dvořák, má lehký problém s přitahovačem, a David Štípek, kterému se obnovil problém s kolenem. Šanci dostali mladí Šulc, Fišer, Hackl. A hra se změnila.

„Druhá půle od začátku neměla s tím, co chceme hrát, vůbec nic společného. Proto je výsledek takový, jaký je, a ukázalo nám to možnosti do mistrovských zápasů. Nechceme dělat ukvapené závěry, ale určitě je to způsob hry, jaký nechceme a který nás nikam nedovede,“ míní Pilný.

Baník zažije restart v úterý 26. května domácím zápasem, od 17 hodin, se Slavojem Vyšehrad. Do té doby.

„Najedeme na předzápasový mikrocyklus. Budeme se muset věnovat některým věcem z taktické stránky. S tím se ovšem dalo počítat. Potřebujeme si to oživit,“ dodává Bohuslav Pilný.