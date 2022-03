Hradecký kapitán: Zážitek to byl, ale chtěli jsme finále. V něm je Slovácko

Tým si zajistil účast v rozhodujícím utkání Mol Cupu semifinálovým vítězstvím nad Hradcem Králové 1:0. Zápas hraný v Mladé Boleslavi rozhodl ve 36. minutě Ondřej Šašinka, který tvrdou ránou prostřelil brankáře Vízka.

„Střele předcházela pěkná kombinace, já jsem chtěl jen trefit branku. Jsem moc rád, že to skončilo gólem,“ liboval si Šašinka.

Slovácko přidalo ve druhém poločase pojistku, jenže pro předchozí ofsajd gól neplatil. Tým přesto zvládl závěr zápasu s přehledem a drama nepřipustil. „Obranná fáze pracovala spolehlivě,“ chválil Svědík. „Zahrát si finále je příjemný pocit, nepoštěstí se to každý rok.“

Sen napodobit o dvě generace starší klubové předchůdce, kteří před 27 lety domácí pohárovou soutěž vyhráli, fotbalistům Hradce Králové letos nevyšel.

„Cestu pohárovou soutěží do semifinále hodnotím kladně, výsledek ale odpovídá situaci, tak to asi mělo být,“ řekl s ohledem na průběh pátečního duelu trenér Hradce Miroslav Koubek.

Hradec si semifinále domácí pohárové soutěže zahrál po dlouhých 16 letech, ve finále nebyl ještě o již zmíněných 11 let déle. I to zápasu přidalo na důležitosti a na hřišti to bylo vidět.

„Zážitek to byl, ale chtěli jsme do finále,“ netajil zklamání z výsledku kapitán hradeckého mužstva Adam Vlkanova, „k tomu, abychom postoupili, nám chyběl gól.“

Ten Hradec mohl dát hlavně v prvním poločase, kdy sice bylo Slovácko herně lepší, ale na druhé straně mohlo i inkasovat. Vše se odvíjelo od způsobu boje, který obě mužstva zvolila. Kdo čekal úpornou bitvu, kde nebude moc místa na pohlednou hru, musel být příjemně překvapen.

Od začátku se totiž hrál výborný fotbal, jemuž nechyběla plynulost a z ní vyplývající šance, jež byly k vidění na obou stranách. Ty tam byly hradecké ligové zápasy se spoustou faulů. A Hradci se tento přístup v duelu s favoritem dlouho vyplácel. Sice musel několikrát odolávat ošemetným situacím před brankou „pohárového“ brankáře Vízka, ale sám měl příležitosti větší.

Nejprve zahrozil tvrdou střelou z hranice pokutového území Vašulín a pak měl vedoucí gól na hlavě kapitán Vlkanova, jeho hlavičku z pěti metrů ale gólman Fryšták skvěle vyrazil. Poté však Hradec neodolal akci z levé strany, po které Šašinka poslal hosty do vedení.

Nakonec to byl rozhodující gól, po přestávce sice Hradec začal lépe kombinovat, ale do šancí se už téměř nedostával. „Chtěli jsme si lepší kombinací vypracovat šance, ale nevycházelo to,“ poznamenal trenér Koubek.