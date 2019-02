Generálka vyšla. Pardubický trenér Krejčí však varuje: Nic nelze podcenit

Tu absolvovali v sobotu odpoledne na umělé trávě v Ohrazenicích (původní hrací plocha Letní stadion i čas musely být změněny s ohledem na noční mráz), dopadla tak na 1-; Východočeši zvítězili 5:1.

„Utkání jsme měli pod kontrolou,“ konstatoval pardubický trenér Jiří Krejčí. „Branka soupeře nás mrzí, ale na druhou stranu aspoň víme, že nesmíme podcenit vůbec nic. Dávali jsme góly po pěkných kombinacích a prosadili se i po standardních situacích - to nás na podzim hodně trápilo. Musíme ještě zapracovat na produktivitě, měli jsme totiž i další šance, které jsme neproměnili. Ale jinak můžeme být spokojení,“ sdělil kouč.

Pardubičtí hráči celý zápas „odjezdili“, což jejich trenérský štáb před přátelákem důsledně vyžadoval.

„V přístupu se jim nedá nic vyčíst, vzali to zodpovědně, čemuž odpovídá i finální výsledek. Za to jim náleží pochvala,“ shrnul Krejčí.

Skóre otvíral z dorážky pardubický Sokol, pak z nenadálého brejku srovnal orlickoústecký Souček, ale ještě před poločasem vrátil Pardubicím vedení z penalty kanonýr Petráň. Nejen po jeho pádu v pokutovém území hosté prskali; výroky sudího Drábka se jim zajídaly docela často. Po pauze výhru domácích podtrhli Kovář a dvěma góly dirigent hry Tischler.

Mimochodem, na mezihru Pardubic byla vážně radost se dívat.

„Chceme mít ve středu pole kluky, jako je Tíša (Tischler) se Solilem. I když jsou mladí, nejsou líní na krok a ve hře jim to myslí. Od toho se to odvíjí. Chceme hrát poctivý, běhavý a technický fotbal. Těší nás, že hráči plní taktické pokyny - je to dobrá vizitka pro ně i pro nás trenéry,“ poznamenal trenér Krejčí.

Na stoperu potřetí po svém příchodu z Plzně na hostování operoval Jiří Piroch a ukázal, že zapadnout do známého prostředí pro něj nebyl žádný problém.

„Už tu byl, takže je to pro něj jednoduché,“ řekl Krejčí. „Je to jinačí typ než Klímič (Jakub Klíma, kterého si stáhla z hostování Mladá Boleslav) nebo Zuki (Lukáš Zukal). Je poctivý, proto jsme ho sem přiváděli. Víme, co od něj čekat, a on, co může čekat od nás,“ doplnil kouč.

Zápas s Ústím prý jako doslovnou generálku nebral. „Střídali jsme v poločase a pak ještě hráče na plac vraceli. Všichni, co nastoupili - nebyl tu Adam Fousek, který je trochu ‚nakřáplý‘ - ukázali, že v základní sestavě mohou být. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v příštím týdnu,“ vysvětlil Krejčí.

První duel jara jeho mužstvo čeká v neděli 3. března od 14.30 na hřišti průběžně čtvrtého Varnsdorfu, souseda v tabulce a týmu, proti němuž se pátým Pardubicím venku tradičně nedaří. „Tohle samozřejmě víme, ale statistiky musíme hodit za hlavu a jet tam předvést co nejlepší výkon. Chceme vyhrát,“ prohlásil Krejčí odhodlaně.

O víkendu poražená orlickoústecká Jiskra startuje v ČFL až v sobotu 9. března od 14.30 proti pražské Olympii Radotín. Předtím ještě sehraje poslední přátelské utkání proti SFK Vrchovina Nové Město na Moravě, celku MSFL.