Pardubice čeká na úvod Varnsdorf. Špatnou bilanci kouč Krejčí neřeší

„Víme, jaká je situace, ale musíme se na to zkrátka připravit jako na každý zápas. Kluci vědí, s kým budou mít tu čest, hráli jsme spolu v přípravě, což pro nás nedopadlo dobře (1:4), ale to nesmíme řešit. Na statistiky nekoukáme, soustředíme se na utkání jako takové,“ říká před vypuknutím nové sezony trenér FK Pardubice Jiří Krejčí.

„Všichni se už moc těšíme, až se to zase všechno rozjede. Začíná být pěkné počasí, tým už trénuje na normální trávě... Startu jara nic nebrání,“ těší se Krejčí.

Loňskému začátku jara však bránilo. Hned úvodní domácí derby proti Hradci Králové (0:1) bylo skoro o měsíc posunuto kvůli velkým mrazům. Před letošní sezonou ale snad nic takového ve hře není.

„Stát se ještě může cokoliv, počasí neovlivníme, ale na Vinici to momentálně vypadá dobře. Ráno je to zmrzlé, ale přes den v pohodě, takže by odklad hrozit snad neměl. Trénujeme tady už čtrnáct dní,“ popisuje Krejčí. První domácí střetnutí jara by si Pardubice podle plánu měly zahrát v sobotu 9. března od 10.15 s Třincem.

„Nejprve však Varnsdorf. Začínáme venku, což je někdy nevýhoda, ale já se tím moc nezabývám. Takhle to určil los a nedá se s tím nic dělat. K fotbalu to patří, my hlavně musíme do sezony vstoupit co nejlépe,“ neřeší Krejčí pořadatelství jednotlivých duelů.

S čím už si svérázný kouč hlavu láme, to je sestava, jakou do utkání ve Varnsdorfu ve spolupráci se svým kolegou Jaroslavem Novotným pošle.

Pardubice - Chrudim 2:2 Jablonec - Pardubice 0:0 Pardubice - Varnsdorf 1:4 Přátelské zápasy

„Nějakou představu máme, ale rozhodnutí ještě nejsme. Je však důležité, že v generálce proti Ústí nad Orlicí (výhra 5:1) všichni hráči ukázali, že mohou naskočit do ostrého zápasu. V posledních dnech nám chyběl pouze Adam Fousek, který měl virózu, ale jinak jsme v pořádku,“ přemítá Krejčí.

V loňské zimní pauze Východočeši řešili poměrně velké problémy v obraně. Letos to však vypadá, že se ji podařilo složit v rámci možností dobře.

„Přišel k nám Jiří Piroch, ale na druhou stranu zase odešel Jakub Klíma. Představoval jsem si ještě borce, který bude schopen hrát na pravé obraně a pravého záložníka. Měli jsme tu Tomáše Hykela, který by se nám na tuhle variantu hodil, ale nakonec tu nezůstal. Dorazil však Martin Toml z Boleslavi, který sice bude těžko hrát v záloze, ale aspoň ta obrana. Jsem spokojený tak napůl,“ vypráví Krejčí.

Sanghyuk Lee, Jubyeong Park (oba Jižní Korea, přest.), Martin Toml (Mladá Boleslav, přest.), Jiří Piroch (Plzeň, host.), Lukáš Zukal (Zbrojovka Brno, přest.), Lukáš Horníček (přechod z U19). Odchody: Milan Knobloch (Liberec, přest.), Jakub Klíma, Lukáš Kühnel (oba Mladá Boleslav, návrat z host.), Roman Kašiar (FSV Budissa Bautzen, Něm., přest.), Jan Nikodem (Živanice, host.)

Přišli ještě korejští záložníci Sanghyuk Lee a Jubyeong Park. Oba však v přípravě brzdilo zranění. „Leeho táhnul stehenní sval, ale už je čtrnáct dní v tréninku. Horší je to u Parka, ten si natrhl postranní vazy v koleni. Na operaci sice nakonec nešel, ale bude mimo delší dobu. Oba jsou to však snaživí kluci, učí se řeč a chtějí se co nejrychleji přizpůsobit místnímu fotbalu. Jsme s nimi spokojení,“ říká Krejčí.

Pardubice přezimovaly se šestadvaceti body na pátém místě. A nejhůře tam by chtěly skončit i na jaře.

„S hráči jsme se bavili o tom, jak oni vidí reálné cíle, a shodli jsme se, že když se budeme motat do pátého místa, budeme všichni spokojení. Jsem rád, že jsme to řešili všichni dohromady, protože není špatné vědět, co si kluci myslí. Noví hoši jsou charakterní a v komunikaci není problém, parta zůstává pořád dobrá,“ pochvaluje si Krejčí. „Jaro ale bude hodně těžké, dost týmů cílí na vyšší místa,“ dodává.