Souhře svědčily lehčí nohy. Tischler zářil při pardubické generálce

„Je hezké, že se mi v generálce podařilo dát dva góly. Snad se to povede přenést i do mistrovského utkání,“ doufal zanedlouho 21letý Tischler, jenž letos Pod Vinicí hostuje z prvoligového Slovácka.

Co byste jinak o zápasu s Ústím řekl?

Zvládli jsme ho ve stylu, jaký si představujeme. Sice jsme v prvním poločase obdrželi branku (na 1:1), což jsme nechtěli, ale pak jsme se zvedli a s přehledem to uhráli.

Ve druhé půli jste už měli jasnou převahu a navrch stříleli pěkné góly.

Myslím, že to bylo tím, že jsme nepřestali hrát. Jak Ústí vidělo, že držíme balon a máme jistotu, do šancí jsme se dostávali víc a víc a góly přibývaly. Je potěšující, že nám to v mezihře klape. Bylo taky vidět, že už jsme odpočatější. Jak byly lehčí nohy, kombinace byla lepší.

Nakonec jste nemohli nastoupit na přírodní trávě. Byl to problém?

Je to prostě tak, počasí neovlivníš. Bylo důležité, že jsme k zápasu měli správný přístup, nějak jsme to neřešili. Odmakali jsme to, nemělo by to vadit. Na přírodní trávě v týdnu potrénujeme, ještě si na to zvykneme.

Dělá vám forma týmu před zápasem ve Varnsdorfu (v neděli 3. března od 14.30) radost?

Pracovali jsme dobře celou přípravu, všichni už jsou natěšení, že jarní sezona konečně začne. Myslím, že máme na to, abychom ve Varnsdorfu uhráli slušný výsledek.

Přesto, viděl jste navzdory vysokému vítězství nad Ústím v něčem rezervy?

Ty jsou vždycky, v tréninku se to snažíme zlepšovat. Analyzujeme to společně. Měli jsme tam další šance, které jsme mohli sehrát líp a skórovat z nich. Uvidíme.

Jak znám kouče Krejčího, určitě ho nadzvedl taky inkasovaný gól, který jste dostali v podstatě z ničeho.

Je jasné, že se nám to nelíbí, ale to se může stát, že když držíme balon, přijde nějaký brejk. Je důležité se vzchopit, neztratit přehled a hrát dál s klidem. To se nám povedlo, nebyl to takový problém.

Nedávno jste musel odstoupit z přípravného střetnutí s Velkou Bíteší. Co vám bylo?

Měl jsem přetížené koleno, v přípravě jsem hodně hrál a celou dobu jsme tvrdě dřeli. Sval chtěl trochu odpočinku. Teď jsem se mohl vrátit, není to nic vážného. Ladil jsem to na první mistrovský zápas.