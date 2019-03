Pardubice přivítají v derby Chrudim. A očekávají tuhý odpor

Každý z těch týmů má před fotbalovým derby za chrudimským vodojemem úplně jinou startovní čáru.

Na jedné straně hosté z Pardubic. Sebevědomý mančaft, který před týdnem doma rozemlel Třinec 4:0 a kterému ve druholigové tabulce náleží solidní páté místo.

A pak je tu ztrápená Chrudim: celek, jenž od listopadové výhry nad Prostějovem v soutěži nezískal ani bod a minule dostal napráskáno 1:6 ve Znojmě. I vinou toho se propadl o stupínek níž na sestupovou patnáctou příčku.

V Chrudimi blesky nelétaly

Když se vrátíme k Pardubicím, tak nepřekvapí, že jejich trenér Jiří Krejčí po včerejším tréninku zářil jako sluníčko, ačkoli takhle před víkendem jindy bývá dost vystresovaný. „Na klucích vidíme, že jim vítězství nad Třincem pomohlo, že mají v tréninku chuť . Takže není důvod, abychom se my trenéři mračili,“ glosoval to Krejčí.

Ani Pavel Jirousek, Krejčího chrudimský protějšek, se však po svých hráčích po debaklu na jihu Moravy „nevozil“.

„Něco jsme si k tomu zápasu samozřejmě řekli a na pár věcech se shodli, ale nechtěli jsme se v tom zase nějak patlat. Stalo se. Výsledek je pro nás krutější, než jak vypadala hra. Ale Znojmo nás vytrestalo za chyby - musíme se z toho poučit a najít si konečně roli, kterou chceme ve druhé lize mít,“ sdělil Jirousek. Svoje hráče se s kolegy před derby snažil spíš povzbudit a vyjádřit jim důvěru.

„Na tréninku jsme to odlehčili. Vnímáme, že pro hráče byl ten zápas frustrující,“ podotkl Jirousek. „Nejsem člověk, který by panikařil. Hromy a blesky nebyly na místě, to by vůbec ničemu nepomohlo.“ Ostatně i trenér Krejčí si je dobře vědom, že šestigólová „darda“ dění na hřišti ve Znojmě zase tak úplně neodpovídala.

„Do stavu 3:1 to bylo otevřené, Chrudim dokonce za stavu 1:1 nastřelila tyčku,“ připomněl.

Oba týmy se mají přečtené

Soupeře z kraje v uplynulých kolech poctivě sledoval.

„Viděl jsem je hodněkrát. Na jaře s Brnem i ve Znojmě, na podzim asi ve čtyřech utkáních,“ shrnul Krejčí. Na straně Chrudimi tomu nebylo jinak - trenéra Jirouska jste mohli zahlédnout, jak sedí na hlavní pardubické tribuně, třeba naposledy při duelu s Třincem.

I kdyby tomu tak nebylo, jejich týmy se sotva mají čím překvapit, navzájem se znají velmi dobře. I proto, že na chrudimské straně působí duo Tomáš Dostálek-Petr Rybička a nově také Ondřej Vencl, kteří dříve v Pardubicích druhou ligu hráli. Ale různé vazby existují i u dalších fotbalistů v obou šatnách.

„Chrudim se pod trenérem Jirouskem snaží hrát stejný styl fotbalu. To se s hráči, co tam přišli (kromě Vencla například další stoper Michal Rendla a útočník Milan Ujec), nijak nezměnilo,“ myslí si kouč Krejčí.

Jak tedy vidí sobotního protivníka? „Je to soupeř, který je na domácím hřišti nepříjemný, houževnatý a bojovný. Má dobré standardní situace, s tím se musíme vypořádat,“ nabádal šéf pardubické lavičky.

S jednou záležitostí by přece jen mohl mít problém - s odhadem chrudimské základní jedenáctky.

„Změny se po Znojmu nabízejí. Někteří kluci čekají na šanci a možná je čas,“ připustil kouč Jirousek. Ale hned doplnil: „Zároveň jsme ovšem v období, kdy je třeba členy stávající sestavy i podržet.“

Aktéři vyhlížejí skvělou návštěvu

Zřejmě se dá sázet na to, že na trávníku nebude chybět mladý vytáhlý útočník Vašulín, jenž měl ve Znojmě za stavu 1:2 z pohledu Chrudimi na kopačce dílčí vyrovnání.

„Je důrazný, umí zakrýt míč tělem. Rybička je taky ve vápně nebezpečný,“ uvedl Krejčí. „Je tam víc takových hráčů, hlavně v prostředku hřiště. Froněk, Kesner, Sixta...,“ vypočetl trenér.

V průměru silnější kádr však nepochybně mají hosté z Pardubic.

„Je tam gólový útočník Petráň, Áda Fousek už podle mě tuhle soutěž přerůstá, mají šikovné mladíky. A klobouk dolů před Honzou Jeřábkem, ten jim odvádí neocenitelné služby už spoustu let,“ vyzdvihl Jirousek cenu pardubického kapitána pro jeho mužstvo.

Kvalita pardubického týmu se naplno projevila už v prvním vzájemném zápase, který se hrál u něj doma Pod Vinicí loni 18. srpna.

„Tehdy nám ublížil rychlý gól, který jsme inkasovali už ve druhé minutě. To žádný mančaft nechce,“ vybavil si Jirousek. „Nedostávat takové góly, to je pro nás úkol nejen teď do odvety, ale celkově. Tohle musí skončit. Pokud ne, ve druhé lize se neudržíme - a zaslouženě.“

Pokud jde o nejbližší zápas v Chrudimi, všichni aktéři se těší na parádní atmosféru i návštěvu. V Pardubicích v létě bylo 2 148 diváků.

„Přes dva tisíce lidí by určitě mohlo dorazit i teď,“ věřili Jirousek i Krejčí.

Podle Jirouska je fakt, že Chrudim svým loňským postupem vedle konfrontace Pardubice-Hradec navýšila počet derby, jejím výborným přínosem do soutěže.

„Těším se, jen je škoda, že není lepší počasí. Ale bude to mít atmosféru,“ byl trenér přesvědčený.