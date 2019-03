Body z derby s Pardubicemi by Chrudim nabudily, ví Kesner

Dělají nevynucené chyby, body jim protékají mezi prsty... Do sobotního prestižního derby se sousedními Pardubicemi půjdou z 15., tedy první sestupové příčky a s výpraskem 1:6 ve Znojmě v zádech.

„To byl zápas, co jsem snad ještě nezažil,“ uleví si 30letý Kesner při vzpomínce na extrémní brněnskou produktivitu. Chrudim se sesypala až po třetím gólu Jihomoravanů z 55. minuty - do té chvíle určitě nebyla horší.

„Snažili jsme se hrát, ale do toho přišel gól, což nás zase srazilo... Plyne z toho, že pokud chceme venku uhrát solidní výsledek, soupeři nemůžeme nabízet tolik šancí, ale musíme být organizovaní, aby neútočil do otevřené obrany. To samozřejmě víme delší dobu, ale moc se to nedaří,“ konstatuje středopolař.

Stejné předsevzetí, jaké zaznělo v předchozích větách, budou mít Chrudimští i před derby. Rádi by do něj vkročili s čistou hlavou, třebaže vyhnat Znojmo z myšlenek není zrovna jednoduchý úkol. Ovšem příznivý výsledek s Pardubicemi by těžce zkoušené Kesnerovo mužstvo mohl nakopnout.

„To rozhodně,“ přisvědčuje Kesner. „Je to pro nás velký zápas, navzájem se známe. Dodává to tomu náboj. Kdybychom dokázali bodovat, mělo by nám to hodně pomoct. Potřebujeme sebevědomí; máme za sebou dvě smolná utkání, s Brnem jsme dlouho drželi remízu (Chrudim s ním doma padla gólem na 1:2 z 88. minuty). Věřím, že se nám derby povede - v naší situaci nám ani nic jiného nezbývá,“ pokračuje.

To předchozí se Chrudimi ovšem nepovedlo - a hrubě. Loni v srpnu musela na pardubické Vinici strpět vysokou porážkou 0:4.

„Dost se na tom podepsal první gól, který jsme obdrželi,“ míní Kesner. „Věděli jsme, že na nás Pardubice budou chtít vlétnout, ale inkasovat už ve 2. minutě vždycky zápas ovlivní. Kdyby k tomu nedošlo, možná by to vypadalo jinak. Taková branka na vás zanechá následky. Soupeř nás pak dál trestal za chyby,“ říká.

V tabulce aktuálně pátý krajský rival má podle něho jeden z nejsilnějších mančaftů ve druhé lize vůbec.

„Je to strašně těžký soupeř,“ podotýká Kesner. „Mají dokonale propracovanou výstavbu hry už odzadu a opírají se o zkušenou osu Šejvl, Jeřábek, Fousek a Petráň. Na to se nabalují ostatní,“ charakterizuje protivníka.

Pro Chrudim by mohla vést cesta snad přes její standardky, na které před derby upozorňoval i pardubický trenér Krejčí. Kouč chrudimského MFK Pavel Jirousek si v nácviku nejrůznějších signálů vyloženě libuje. „Standardky mohou rozhodovat, ale nebezpečné je mají i Pardubice,“ varuje Kesner. „Ovšem i ony mají slabiny, určitě nejsou neporazitelné.“

Na atmosféru derby se záložník přirozeně velice těší. „Tyhle zápasy s Pardubicemi i s Hradcem jsou super. Chodí hodně lidí a doufám, že se umoudří počasí a že tomu teď nebude jinak. Třeba na to jednou budeme vzpomínat.“