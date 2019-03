Chrudim bude chtít odčinit Znojmo, tuší pardubický Šejvl

„Ve druhé lize je derby určitě zajímavější, vyhecovanější. V Chrudimi navíc letos chodí hodně lidí. S kluky od nich se dost známe a já jsem jenom rád, že v té soutěži jsou. Ale teď se jim nedaří a my tam určitě nebudeme chtít nechat body,“ avizuje 27letý fotbalista před odvetou, která se hraje dnes od 10.15 za chrudimským vodojemem.

Minule jste zválcovali 4:0 Třinec, takže do druhého derby půjdete v ideální náladě.

Po tom Třinci je opravdu výborná. Po prvním jarním zápase ve Varnsdorfu, který byl takový neurovnaný (remíza 0:0), nám to vítězství hodně pomohlo.

Pardubické hráče v Chrudimi občas zahlédnu na tribuně. Byl jste tam osobně v poslední době taky?

Ano, na jejich zápase s Brnem (porážka Chrudimi 1:2). A pár jsem jich viděl už předtím.

Soupeř přes zimu posílil o stopery Vencla a Rendlu nebo útočníka Ujce. Naposledy ve Znojmě však hrál jen Vencl. Bude to tedy vůbec jiné mužstvo?

Když tam přišel Ondra Vencl, lehce poupravili obranu, ale jinak se vesměs nic nezměnilo. Hrají stejný systém, trenér je pořád tentýž, učí je hrát to samé. Snad jen, že útočník Vašulín se zlepšuje každým zápasem. Je to taková jednoduchá bojovná hra.

Je Daniel Vašulín tím, koho si vy beci musíte hledět nejvíc?

S Brnem to byl nejnebezpečnější hráč Chrudimi, takže si na něj budeme muset dát pozor.

Co další forvard Petr Rybička, který hrál před časem stejně jako Vencl v Pardubicích?

Jestli tam bude, tak je to taky nepříjemný hráč ve vápně.

Debakl Chrudimi 1:6 ve Znojmě je před zápasem nutné brát s rezervou, že?

Ještě se koukneme na video, ale co vím třeba i od Ondry, do stavu 1:1 to bylo vyrovnané. Dali tyčku, měli nějaké rohy...

S Venclem jste často v kontaktu?

Jo, jsme ve spojení skoro každý den, takže vím, jak to v tom Znojmě vypadalo. Pak je to zlomilo. Působí to, jako že dostali nálož, ale o to snáz to teď třeba hodí za hlavu a do nového utkání půjdou s větším odhodláním. Před vlastními diváky to budou chtít každopádně odčinit.

Nicméně vy byste výsledkovou krizi Chrudimi minimálně o zápas určitě rádi prodloužili.

Samozřejmě. Papírově to vypadá jednoduše, my jsme nahoře a oni dole. Ale ve druhé lize může každý porazit každého. Musíme to vzít za správný konec a nastoupit dobře.

Vzpomenete si krátce na první letošní derby?

Ve druhé lize to bývá tak, že do prvního gólu se vždycky hraje vyrovnaný fotbal. Ten rozhodl i v něm. Pak jsme si to pohlídali, bylo to podobné jako teď Třincem. S gólem jsme získali klid a pohodu. Pak myslím, že jsme byli jasně lepší.

Vaši příznivci to mají do Chrudimi kousek. Spoléháte na jejich hlučnou podporu?

Doufám, že jich dorazí hodně. Snad to tam Pardubáci zaplní a bude slyšet kotel. Když jsem tam byl na Zbrojovce, Brňáci byli slyšet o dost víc než domácí. Věřím proto, že fanoušci budou naším dvanáctým hráčem.