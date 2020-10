Výměna na poslední chvíli protočila v Hradci defenzivní záložníky

„O Petra jsme měli zájem už před rokem, má zkušenosti z nejvyšší soutěže, věřím, že nám může pomoci. Je to typologicky podobný hráč jako Robert Jukl,“ uvedl sportovní manažer hradeckého klubu Jiří Sabou.

Změny v Hradci od léta letošního roku * Příchody: Dvořák (útočník/Olomouc), Novotný (záložník/Jihlava), Vašulín (ú/Chrudim), Záviška (z/Bohemians)

* Odchody: Djurdjević (z/Rabotnički Skopje), Firbacher (ú/Vlašim), Frýdek (z/Sparta Praha), Martinec (obránce/ Jablonec), Zbrožek (z/ Varnsdorf)

Kodeš přichází s vizitkou důrazného hráče, který v nejvyšší soutěži, v níž debutoval už v devatenácti letech v sezoně 2015/2016, nasbíral pětapadesát startů. V minulém ročníku naskočil do devatenácti zápasů, ale v současném jen do dvou, zkušenosti má i z mládežnických reprezentací do 18 a do 20 let.

K jeho příchodu mohlo dojít i proto, že prvoligové Teplice si v Hradci vyhlédly Jukla a jejich zájem trvá už déle. „Zájem ze strany Teplic jsme registrovali už v létě. Robert udělal velký progres, má charakter, a byť byl pro tým v tuto chvíli důležitým článkem, hostování jsme mu umožnili,“ poznamenal Sabou a dodal: „Je to opět skvělá vizitka našeho klubu, když klub z první ligy má zájem o našeho hráče, a pro Roberta je to samozřejmě další posun ve fotbalové kariéře.“

Pro Hradec je Kodeš pátým novým hráčem pro právě probíhající sezonu, čtyři byli známi už před jejím startem. Všichni - Dvořák, Novotný, Záviška a Vašulín -se záhy propracovali do základní jedenáctky hradeckého týmu. Před časem z ní však poslední jmenovaný, útočník, vypadl, když se zranil a týmu tak nyní jeho útočná síla chybí.

Ukázalo se to i v neděli odpoledne v Táboře, kde Hradec i přes velkou převahu a řadu šancí s domácím nováčkem soutěže jen remizoval 1:1. Po výhrách ve čtyřech úvodních kolech tedy podruhé za sebou ztratil body. Týden před zápasem na hřišti Táborska totiž doma jen remizoval 0:0 s Vyšehradem.

„Bohužel trpíme na neproměňování šancí,“ komentoval poslední dva výsledky, které přesto nechaly Hradec na prvním místě tabulky, jeho trenér Zdenko Frťala.

Tento týden má druholigová soutěž stejně jako prvoligová přestávku, ale Hradec o soutěžní utkání nepřijde. V pátek vpodvečer jeho hráče totiž čeká dohrávka 3. kola MOL Cupu, ke které do Hradce přijede prvoligová Příbram. Příští druholigový zápas by Hradec měl sehrát v sobotu 17. října v Třinci.