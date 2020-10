Kodeš za Jukla. Fotbalové Teplice a Hradec Králové si vyměnily hráče

Čtyřiadvacetiletý Kodeš letos nastoupil dvakrát jako náhradník, v 1. lize má 55 startů.



„O Petra jsme měli zájem už před rokem. Má zkušenosti z nejvyšší soutěže, věřím, že nám může pomoci. Je to typologicky podobný hráč jako Rob,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer hradeckého klubu Jiří Sabou.

Teplický Petr Kodeš (ve žlutém) za tento zákrok viděl červenou kartu.

O tři roky mladší Jukl, syn bývalého ligového fotbalisty a nynějšího generálního ředitele hradeckého klubu, patřil v posledních dvou sezonách mezi stálice hradecké sestavy. V černobílém dresu odkopal 54 druholigových zápasů. Loni se dvakrát objevil v reprezentaci do 20 let.

„Zájem ze strany Teplic jsme registrovali už v létě. Rob udělal velký progres, má charakter, a byť byl pro tým v tuto chvíli důležitým článkem, hostování jsme mu umožnili. Je to opět skvělá vizitka našeho klubu, že klub z 1. ligy má zájem o našeho hráče. Pro Roberta je to samozřejmě další posun ve fotbalové kariéře. Zvlášť on si to určitě zaslouží,“ uvedl Sabou.