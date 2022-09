Penalta, pískej! A jihlavský trenér Kameník dokoukal zápas z tribuny

Ten podle nich jihlavskému týmu upřel dvě penalty, po zákrocích hostující obrany na Filipa Vedrala a Mameho Talla.

Negativní emoce nedokázal zkrotit zejména domácí trenér Jan Kameník, který byl v 78. minutě po dvou žlutých kartách vyloučen a zbytek zápasu sledoval pouze z tribuny.

„Pro mě je to na pětadvacet, třicet metrů z lavičky velmi obtížné hodnotit. Viděl jsem, že si naši hráči za tím šli. A o to víc mrzí, pokud k tomu došlo a bylo to na penaltu, že nebyla odpískána,“ uvedl Kameník na pozápasové tiskovce. „Pokud nebyla odpískána, tak asi neměla být,“ dodal už smířlivěji.



Faulovaný Vedral však nepochyboval. „Za mě byla penalta jasná. Mám prošlápnutou špičku a otočený kotník,“ uvedl pětadvacetiletý jihlavský hráč, který po poločasovém střídání Lukáše Zoubeleho převzal kapitánskou pásku. „Jestli tohle není penalta, ať se na mě nikdo nezlobí,“ pokračoval a krčil rameny.

Hodně zvláštním sudího verdiktem, který si vysloužil také hlasitou kritiku diváků, byla i žlutá karta pro Mameho Talla po souboji s opavským brankářem Kryštofem Lasákem. „Výkon rozhodčích komentovat nebudu,“ omluvil se Vedral. „Každopádně to není o rozhodčích. My jsme si zápas prohráli sami. Je to o nás. My jsme zápas mohli a měli zvládnout do vítězného konce,“ nehledal výmluvy jihlavský hráč.

Už klidnější pohled nabídl i Kameník. „Pod tíhou okamžiku chce každý trenér pro svoje družstvo to nejlepší. To ale neomlouvá moji reakci, která byla emotivní. Tohle si trenér nemůže dovolit,“ prohlásil jihlavský kouč, pro kterého to bylo první vyloučení v kariéře.

„Možná všichni hrozně moc chceme, je tam přemíra snahy, ze které pramení emoce, které jsou o něco větší, než by být měly,“ řekl Kameník. „Znovu však opakuji, trenér by měl zachovat klidnější hlavu.“

Hostující kouč Roman West měl ale pro zkrat svého kolegy pochopení. „Já jsem byl vyhozený za červenou kartu na Sigmě Olomouc, kdy jsem řval, proč není penalta na Denise Kramáře. Taky ho tam takhle zalehli,“ připomněl zkušenost.

„Když to rozhodčí nepískne, tak to člověk prožívá. A bylo by nepřirozené, kdyby ne. Kdyby s mužstvem nežil,“ pokračoval West. Trenér je podle něj prvním a největším fanouškem. „Pokaždé chce, aby jeho tým vyhrál,“ dodal West.