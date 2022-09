Jihlava si jede pro body ztracené doma s Opavou, hraje i o přízeň fanoušků

Jako jediný ze šestnácti účastníků Fortuna: Národní ligy v aktuální sezoně ještě nepoznali hořkost porážky, v sedmi dosavadních kolech navíc inkasovali pouze dvě branky a naopak s dvanácti vstřelenými góly patří mezi nejproduktivnější druholigové týmy.

Není proto divu, že fotbalisté brněnského celku SK Líšeň 2019 jsou lídry druholigové soutěže. Před nejbližším pronásledovatelem – rezervou Sigmy Olomouc – mají tříbodový náskok.

„Líšeň v pěti duelech ze sedmi neinkasovala branku, což svědčí o výborné organizaci defenzivy,“ oceňuje nejbližšího soupeře trenér FC Vysočina Jan Kameník. „Navíc si věří v ofenzivě na polovině soupeře, kde si dokážou poradit v blízkosti šestnáctky. Ne náhodou momentálně mají v kádru nejlepšího střelce soutěže,“ zmiňuje kouč Pavla Vandase. Ten po letním příchodu z Vyšehradu dokázal nasázet už pět branek. „Rozhodně nás tedy nečeká nic lehkého,“ tuší Kameník.

To však neznamená, že Jihlava skládá zbraně. Naopak!

„Cíl zápasu je vždy stejný: budeme hrát na vítězství,“ říká sebevědomě Kameníkův asistent Jozef Pavlík a pokračuje: „Musíme uhlídat jejich nebezpečné hráče, ať to bude Vandas, nebo Zikl, standardky soupeře. Na to se chceme zaměřit.“

Potvrdí Vysočina dobrou venkovní bilanci?

Hosté doufají, že se jim podaří navázat na předchozí dobré výkony na hřištích soupeřů. Ze čtyř venkovních duelů vybojovali devět bodů, když s prázdnou se vraceli pouze z Karviné, jež byla ještě loni prvoligová. Naopak ve Vlašimi (2:0), Chrudimi (2:1) a na Spartě B (3:1) dokázali zvítězit. „Byli bychom rádi, kdybychom směrem do ofenzivy předvedli něco víc než minulý zápas s Opavou, kdy jsme některé šance nevyužili,“ vrací se Pavlík k porážce 0:1 z předchozího domácího utkání.

„Paradoxně nemáme takové střelce jako Líšeň, ale stejně jako oni jsme zatím dali dvanáct gólů. V tom jsme vyrovnaní,“ pokračuje jihlavský kouč. „Rozdíl mezi námi je v tom, že více inkasujeme.“

Zvládnou to i bez Zoubeleho?

Zatímco ofenziva Líšně se vedle Vandase opírá také o čtyřgólového Adriána Čermáka, Jihlava své dosavadní trefy rozdělila mezi osm hráčů. Snad i proto by hosty nemuselo tolik trápit to, že jim v Brně bude chybět zkušený Lukáš Zoubele.

Zkušený záložník Lukáš Zoubele.

„Musíme otevřeně přiznat, že Lukáš na tento zápas k dispozici nebude,“ prozradil Pavlík. „Když vám chybí tak zkušený hráč, je to vždycky zásah. Ale my už jsme si prošli obdobím, kdy jsme dokázali vyhrát zápasy, ve kterých Lukáš chyběl. To samé se stalo s Matúšem Lackem. Samozřejmě, s nimi jsme silnější, to nezpochybňujeme. Ale já věřím, že zápas zahrajeme kvalitně a důstojně.“

Šanci by navíc mohli dostat další v pořadí: Justin Araujo–Wilson, Marvis Amadin Ogiomade nebo Mame Alassane Tall. „Máme široký kádr. A chceme nejen být v popředí tabulky, ale i vychovávat a zdokonalovat hráče,“ tvrdí Pavlík. „Zdravá konkurence v týmu je a teď přesně přijde možnost pro dalšího hráče. Bereme to pozitivně.“

Hrají i o přízeň fanoušků

Podle hlavního trenéra Jana Kameníka bude mít Jihlava v dnešním duelu postaráno o motivaci navíc.

„Po utkání s Opavou cítíme dluh vůči našim fanouškům. Připravili nám skvělou atmosféru a podporu,“ vzkazuje Kameník. „A my uděláme vše pro to, abychom v Líšni bodovali naplno, získali zpět ztracené body a diváky tak znovu pozvali do ochozů našeho stadionu.“

Možná cesta k úspěchu je podle něj jasná: pevná defenziva a dostatečně kreativní útok.