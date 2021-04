Penalta jako na Silvestra, vyčítal varnsdorfský trenér Drsek faulujícímu

„Fotbal se hraje o postup, nebo o sestup, obojí jsem zažil. Nervózní z toho nebudu ani náhodou, já jsem zvyklý,“ nepanikaří nový trenér a bývalý bundesligový hráč Pavel Drsek, jehož Varnsdorf je osmý.



Doma hodlal potvrdit vítězství z Dukly, jenže chvilkový blackout ho stál zápas: ve 24. minutě skóroval z penalty top střelec soutěže Ladislav Mužík, dvě minuty nato bratr sparťanského střelce Petr Juliš. Varnsdorfský kapitán Pavlo Rudyntskyy snižoval až v závěru.

„Zahodili jsme tři body z Dukly a zkomplikovali si to. První poločas byl z naší strany hrůzostrašný, bum, bum a prohráváš 0:2,“ mračil se vůdce Rudnytskyy.

Drskovi vadila penalta. „Musím se na ni podívat, ale jestli byla, tak to je na Silvestra. Úplná katastrofa,“ vytočilo trenéra, ale nemluvil o rozhodčích. ¨

„Ne, ty neřeším, nestěžuji si na ně. Pískají, co umí, někteří jsou lepší, jiné vidím hůř, to je jako s hráči ve 2. lize. Zažil jsem v Teplicích a na Dukle, že nás řezali, o tomhle bych to neřekl ani náhodou. Já nechápu, proč náš Kazda ten míč neuklidil pryč.“

Drsek ordinuje útočný styl, terény jsou obvykle proti. „Na Dukle byl extrémně dobrý, tam jsme vyhráli. Ale ne v Blansku, kde byl úmyslně příšerný. Teď doma na suchém hřišti jsme kazili přihrávky po zemi, nabízeli jsme soupeři brejky. Ale u nás bude ještě mrznout, takže tady se to nepostříká jako v Praze.“

Kouč neřeší, jestli se nakonec nebude sestupovat. „Chci se dostat co nejvýš. Štve mě tahle prohra s Chrudimí, štve mě hrozně Blansko. I to, že jsme doma nevyhráli s Líšní. Musíme zabrat,“ velí. ¨

Brazilské mutace koronaviru, která se objevila ve Varnsdorfu, se nebojí: „Žijeme v bublině. Jsem na stadionu, jíme v závodní jídelně. Nic jiného neděláme. Ani teď nemáme nakažené, vždycky tak jednoho. Je vidět, že hráči nikam nelezou.“