Fotbalový Varnsdorf: sympaticky nechutný, ale v sestupových starostech

„Pozitivní je, že jsme udrželi lepší vzájemnou bilanci s Táborskem, ale jinak jsme chtěli ten zápas vyhrát,“ nezastíral varnsdorfský trenér Pavel Drsek.



Z remízy 0:0 měl smíšené pocity, mohlo to dopadnout ale i hůř. „Horko těžko jsme se do zápasu dostávali, hosté dobře bránili, připadalo mi, že někteří kluci jsou zbytečně nervózní. Ve druhé půli jsme tam měli slušnou dvacetiminutovku, z níž jsme bohužel nic nevytěžili. A nakonec můžeme být rádi i za ten bod, protože Táborsko v závěru mělo šanci a nás podržel brankář Richter,“ děkoval trenér.

Kouč Táborska Miroslav Brožek bod bral. „Víme, že Varnsdorf má houževnatý tým, lidově se tomu říká nechutný pro každého soupeře. Hrají poctivý fotbal, což je mi sympatické. A dneska se to zase potvrdilo. Po taktické stránce jsme to zvládli velmi dobře, jen mě mrzí, že jsme nedali gól, tomu zápasu góly chyběly. Nakonec to ale vnímám tak, že remíza je zasloužená, a my ji s pokorou bereme, protože jsme sem přijeli neprohrát,“ přiznal Brožek.

Podobné zápasy jako ten s Táborskem jsou podle Drska ve 2. lize často. „Většina utkání je hodně bojovných. Všiml jsem si, že týmy se snaží hrát beton a nedostat gól, což je rozdíl proti 1. lize,“ srovnává bývalý teplický asistent.

Drsek věří, že s lepším počasím a kvalitou trávníků přijde i lepší fotbal. „Snažíme se s kolegy na hráče tlačit, aby se snažili hrát konstruktivně, kluci by měli s lepšími podmínkami zlepšit rozehrávku a hru na útočné polovině, kde zatím ztrácíme míče příliš často a těžce pak o ně bojujeme zpátky.“

Druholigový finiš bude hodně náročný, nejen proto, že Varnsdorf zdaleka není venku z boje o záchranu. V květnu se hraje šest zápasů. „A to je dobře. Měl jsem to rád jako hráč a mám to rád i jako trenér,“ těší se Drsek.