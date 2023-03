Novák po návratu z Rakouska pomůže Táborsku: Jinou nabídku bych nepřijal

Jak se seběhla tato rychlá akce?

Den před koncem přestupního období mi zavolal Martin Vozábal (výkonný ředitel klubu – pozn. autora) s tím, že se jim zranil stoper. Ptal se, jestli bych jim na jaře nepomohl. Původně jsem do toho jít nechtěl, protože mám svoji práci, kde si buduji kariéru. Navíc jsem hrál v Rakousku. Ale půl dne jsme řešili různé možnosti a nakonec jsme došli ke shodě s tím, že práce je u mě na prvním místě. Kdybych ji nestíhal, budu mít úlevy.

Je to tedy jen krátkodobý záskok?

Mělo by to tak být. V hlavě to mám nastavené tak, že to je pouze záskok na tři měsíce do konce sezony. Tak mám i podepsanou smlouvu a delší návrat neplánuji. Člověk si rychle zvykne, že má volné víkendy a může podnikat s rodinou jiné akce. Navíc hrajeme doma v neděli, to znamená zabitý celý víkend.

Přehled Na úvod remíza Pavel Novák odehrál celé utkání v dresu Táborska v prvním jarním duelu druhé ligy. Jihočeši na vlastním stadionu remizovali s Vyškovem 0:0. Táborští s jedním z aspirantů na postup získali bod do tabulky, ve které jsou po sedmnácti odehraných zápasech desátí. Novák dostal v duelu žlutou kartu.

Ve vašem rakouském klubu Donau Linz vás uvolnili takhle obratem?

Ideální to nebylo ani pro ně. V Rakousku skončilo přestupové období o týden dřív než v Česku, takže na můj odchod už nemohli reagovat. Ale respektovali moje rozhodnutí a přáli mi jen to nejlepší. I když je jasné, že pro žádného trenéra není příjemné, když mu odejde stoper.

Jakou úroveň měla pátá rakouská liga ve srovnání s českými soutěžemi?

Řekl bych, že to byla úroveň jako nahoře v divizi. Akorát se tam tolik neřešila taktika. Ale jezdili jsme tam tři Češi jedním autem dvakrát týdně na trénink plus zápas. Bylo to fajn, že jsem nejezdil sám. Ze začátku jsem měl trochu problémy s hlavou, protože nebylo jednoduché najít motivaci po přechodu z profesionálního fotbalu. Ale srovnalo se to celkem rychle.

A jak jste zvládl návrat zpět do profesionálního fotbalu?

První týden to bolelo. Člověk si odvykne na zátěž a v pátek jsem cítil každý kousek těla. Přijel jsem domů a musel jsem jít spát. Ale změna trvala jen půl roku, tak si tělo snad zvykne zpátky.

Šel byste do toho, kdyby nezavolal Martin Vozábal a nechtěl vás do Táborska?

Asi ne. Kdyby zavolal kdokoliv jiný než Vozi, tak bych s díky odmítl. Máme s Martinem dobré vztahy, dlouho jsme spolu působili v Dynamu, vždy jsme se k sobě chovali férově a to pro mě bylo zásadní. Chci Táborsku pomoci ve druhé lize.

Na nový režim bez ranních tréninků jste si po konci kariéry zvykl snadno?

I tak musím vstávat brzy, abych odvezl dceru do školy do Budějovic. Ale nebyl to pro mě problém. Do práce jsem přešel plynule, i když jsem jí ze začátku neměl tolik, aby mi to zabralo čas od rána do večera. Dělám sám na sebe, takže jsem si postupně sbíral kontakty a získával zakázky. Navíc přes zimu se tolik nestaví, takže jsem měl volného času zatím dost. Až mi to trochu i vadilo, že jsem byl zvyklý na režim a ten mi chyběl. Zatím to dělám ale krátce a na hodnocení je brzy.

Pracujete jako koordinátor bezpečnosti na staveništích. Baví vás to?

Jo, ale je to úplně něco jiného, protože jsem v oboru nováček. Poznávám nové lidi a vlastně sám sebe vzdělávám. Jsou to pro mě úplně nové věci. Je to zajímavé, ale vlastně úplný opak fotbalu. Trávím hodně času na cestách, dělám sám, ne v žádné skupině lidí. Řeším různé problémy, telefonuji. Práce přibývá, stavební sezona se rozjíždí. Uvidíme, jak to bude dál.

Zatím jste nemusel řešit žádný velký problém?

Zatím jsem naštěstí neměl na stavbě žádný úraz, to jsou vždy ty nejhorší věci. Ale často musím dělníky či stavbyvedoucí upozorňovat na nedostatky. Občas je to nepříjemné, protože lidem mnohdy nedochází, jaké nebezpečí jim hrozí. Helmy jsou většinou to nejmenší. Tam vím, že si je sundají, jen co odjedu za roh. Horší je, když lidé lezou nezajištění třeba po střeše.