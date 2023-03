Táborsko má smělé plány do budoucna, nyní ale musí udržet druhou ligu

„Zažíváme náročné období, nových věcí je hodně. Noví akcionáři by měli rozšířit naše možnosti. Věříme, že stadion Kvapilka bude od 1. ledna 2024 patřit městu Tábor,“ shrnul na tiskové konferenci před jarní částí předseda správní rady klubu Ondřej Dvořák.

Ten také zmínil, že od příští sezony pravděpodobně zanikne B tým, který aktuálně hraje krajský přebor. Zřejmě dojde na spojení s nedalekým Lomem, který po podzimu vede tabulku divize. „Rádi bychom měli béčko v divizi nebo třetí lize. Majiteli Lomu Petru Kolářovi děkujeme za podporu, vřelé vztahy a to, že nám pomáhá se sháněním partnerů,“ doplnil Dvořák.

V klubu také usilují o to, aby na podzim do Tábora zavítala česká mládežnická reprezentace. „Pro celý Tábor by to mělo být velice atraktivní. Věříme, že vše bude brzy dořešené. Musíme se na to připravit a doufáme, že se k nám budou reprezentace vracet,“ přidal výkonný ředitel Martin Vozábal.

V prvním týmu Táborska bylo přes zimu tradičně živo. Pohyb v kádru byl obousměrný. Mezi nejzajímavější příchody patří návrat exligového zadáka Pavla Nováka, který si odskočil z nižší rakouské soutěže. Brankářskou dvojici utvořili Daniel Kerl s Martinem Pastornickým. Posilovala se hlavně ofenziva. V zimě dorazili Bojan Dordič, Jiří Kateřiňák či Jakub Šašinka. „Chtěli jsme posílit ofenzivu, protože jsme na podzim nedávali moc gólů. Přípravu jsme zakončili se skóre 17:9, tak snad si to přeneseme do ligy,“ řekl kouč Roman Nádvorník.

Naopak do Plzně zamířil brankář Adam Zadražil, Babacar Sy přestoupil do Slavie. V klubu skončili David Ledecký či Martin Nešpor. Po zranění se v Lomu rozehraje Petr Javorek, klub s ním ale dál počítá.

Táborsko je po podzimu deváté. „Jsme čtyři body od sestupu a šest bodů od baráže o první ligu. Soutěž je hodně vyrovnaná. Máme na začátku jara těžký los, ale věřím, že nasbíráme co nejvíc bodů a rychle se zachráníme. Pak můžeme dát prostor i nadějným mladým hráčům,“ vyhlásil Nádvorník.

Prvním soupeřem bude zítra Vyškov, který je po podzimu druhý. V týdnu sehrál čtvrtfinále poháru na Slavii, kde prohrál 0:4. „Mají odehraný o soutěžní zápas víc, to může být výhoda. Jsou silní, mají v týmu hodně cizinců. Ale věřím, že uspějeme,“ dodal.