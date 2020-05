Prostějov k nepoznání. Hraje pěkný fotbal, varuje pardubický lídr

Prostějov v přípravě zaujal demolicí 4:0 nad ligovou Sigmou, ale čtyři góly rovněž dostal v generálce na Slovácku. „Výsledek zápasu proti Olomouci vůbec nepřeceňujeme, pro nás je důležité, že se v naší hře objevovaly prvky, které trénujeme. Pro nás je podstatné nachystat se na zápasy, kde půjde o body. Až tam se ukáže, jak na tom opravdu jsme, jestli jsme se dobře připravili a naše práce má správný směr,“ řekl trenér Pavel Šustr. Na střídačce Hanáků nahradil v zimě odvolaného Oldřicha Machalu a ve své premiéře před přerušením sezony remizoval 1:1 s Ústím nad Labem.

Teď ho čeká ještě náročnější mač.

Potvrdí-li se věty, kterými 35letý útočník Pardubic Pavel Černý charakterizoval soupeře z Prostějova, měl by se v podvečer Pod Vinicí hrát solidní zápas. „V jejich přípravném utkání s Olomoucí jsem je skoro nepoznával, protože po výměně trenéra začali předvádět opravdu pěkný fotbal. Moc se mi líbili. Hrají kombinačně už odzadu, vysoký presink. Vzhledem k tomu videu, co jsem viděl, nemyslím, že by sem přijeli a byli zalezlí. Očekávám spíš otevřenou bitvu.“

Škoda že na stadionu ji uvidí pouze hrstka vyvolených, kteří se vejdou do limitu 300 lidí. Internetoví sázkaři mohou ke sledování duelu využít live streamu na webu Fortuny, kde ovšem musejí být zaregistrovaní. Online reportáž lze sledovat na iDNES.cz. Přesto by se první mač Pardubic po přestávce zaviněné koronavirovou pandemií neměl uskutečnit v komorní atmosféře - část skalních příznivců totiž Východočechy svými hlasivkami podpoří.

„Rozhodně to kvitujeme, protože tu nebude úplné ticho a navíc to budou jen domácí fanoušci. Tvrdé jádro tu umí vytvořit parádní atmosféru, to vím. Tohle bude oproti přípravě příjemná změna. Takový kotel může udělat potřebného dvanáctého hráče,“ mínil Černý.

Pardubice mají za sebou tři přáteláky od doby, kdy povolila vládní karanténní nařízení. Po remízách s rovněž druholigovými celky z Vlašimi a Chrudimi (vždy 1:1) před týdnem v generálce přehrály třetiligové Živanice (3:0). Těm ovšem sezona v ČFL B z důvodu koronakrize už dříve předčasně skončila a od Pardubic si musely půjčit čtyři hráče.



„Troufám si říct, že celý realizační tým i my v kabině jsme udělali všechno pro to, abychom na Prostějov byli nachystaní,“ prohlásil Černý. „Rezervy tam samozřejmě byly, rozebrali jsme si je. Víme, že některé fáze těch přípravných utkání nebyly úplně ideální. Ale ukázali jsme i povedené fotbalové věci a na těch to musíme postavit. A vyvarovat se zbytečných chyb,“ nabádal.

Třebaže hru nejbližšího protivníka má Černý zmapovanou poměrně detailně, s nějakými překvapeními se i podle něho v prvních kolech po restartu druhé ligy dá počítat. „Bude to méně čitelné, o soupeřích toho teď moc nevíme. Každý ještě piloval svůj herní styl. Po takových dvou třech zápasech už to ale zase bude lepší.“ Jak se mu bude líbit Prostějov po úterku?