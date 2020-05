Vzadu fotbalisté Pardubic šlapou. Chce to vyladit útok

Solil: Před vápnem si musíme dovolit víc Ze zápasové generálky se třetiligovými Živanicemi měl v zásadě dobrý pocit. „Zvládli jsme to vcelku slušně,“ mínil pardubický fotbalový záložník Tomáš Solil po úterní výhře 3:0. „Soupeř zalezl k vápnu a posouval se, my drželi míč. Mohli jsme využít nějaké šance a dát gól už v prvním poločase. Náběhů mělo být víc,“ pokračoval 20letý hráč, který zahodil velkou příležitost zblízka, již si sám vybojoval zdařilým forčekingem. S nevyužitou „loženkou“ ovšem v týmu zdaleka nebyl jediný. Jinak měly Pardubice velké rezervy hlavně v nakládání se standardkami. „Mezihru máme dobrou, držíme míč, snažíme se hru otáčet. Tohle funguje,“ byl Solil přesvědčený. „Ale před vápnem si ze strany musíme dovolit víc jeden na jednoho. Víc tam spolupracovat, neukvapovat se s přihrávkami dopředu, snažit se míč potáhnout. Jen si ho narazit a vystřelit. Pokusíme se to ještě dopilovat,“ prohlásil mladý středopolař. Stejně jako zbytek kabiny už se nemůže dočkat, až vyběhne do prvního soutěžního utkání po koronavirové pauze proti Prostějovu (v úterý od 17 hodin Pod Vinicí). „Bylo to dlouhé a měli jsme náročnou i poměrně povedenou přípravu. Všichni se těšíme, až zase budeme hrát mistrovské zápasy,“ řekl. Předtím ještě bude muset s týmem absolvovat pár tréninků. „Budeme se připravovat jako obyčejně, jen o víkendu tam je taky trénink... Musíme to pak zvládnout, i když na domácích utkáních nebudeme mít fanoušky. Bude to bojovné, musíme to urvat,“ burcoval. Pardubické „áčko“ kromě toho v neděli podstoupí druhé kolo testů na covid-19. Těmi prvními z pondělka prošli všichni členové mančaftu se žádoucím výsledkem. „Nikomu to nebylo příjemné. Hlavně ‚Líčko‘ (Korejec Sanghyeok Lee) se tam dost cukal,“ připustil Solil v souvislosti s odběrem vzorků. „Ale jinak jsme to přestáli víceméně v pohodě.“