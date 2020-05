Přípravný souboj Pardubic a Chrudimi ukázal progres, ale i syrovost

Boháč: Ještě máme čas odbourat chyby Do přátelského střetnutí s Chrudimí naskočil zkušený gólman Marek Boháč na druhou půli, když vystřídal nedávného maroda Jiřího Letáčka. Inkasoval při tom jediný gól, který jeho Pardubice v pátek při remíze 1:1 dostaly - s rychlou kombinační akcí Chrudimských a snadným doklepnutím Vašulína však sotva mohl co dělat. Při jiných situacích se 31letý brankář naopak vytáhl.

„Myslím, že to byl pro oba týmy dobrý zápas,“ přemítal Boháč následně v rozhovoru pro klubový web pardubického FK. Čím víc přáteláků, tím lépe. Tak zní Boháčovo motto před opětovným zahájením druholigové sezony. „Trénink je nenahradí. Při zápasech se ukáže, kde ještě máme nějaké mezery. Proti Vlašimi (rovněž remíza 1:1) i teď tam nějaké byly. Máme na to ještě deset dní; doufám, že je odbouráme a na ligu budeme připravení,“ řekl. Zatím má Boháč za Pardubice na kontě jeden druholigový start - výhru z úvodního jarního kola proti Vlašimi (1:0). A už se nemůže dočkat, až přidá další. „Hrozně se těším, byla to dlouhá doba a první zápas vyhlížím s pozitivními myšlenkami,“ prohlásil. Z našlapaného programu, kdy všechna mužstva čekají dva mistráky týdně, brankář obavy nemá. „Já se i takovouhle negativní věc snažím vnímat kladně. Není čas přemýšlet nad tím, že se nějaké utkání nepovedlo, jdeme hned do dalšího,“ podotkl. „Důležitý bude každý zápas. Chceme postoupit, což velí vyhrávat všechny... Pro týmy, jako jsme my, to je nepříznivé, budeme pod tlakem. Když to řeknu blbě, soupeři jako Chrudim se mohou zatáhnout a hrát jenom na protiútoky,“ mínil Boháč.