Co zbylo z olomouckého snění? Rozpaky, zklamání, naštvání, zmar

To musí sigmáky tolik mrzet...

„Obrovské zklamání,“ vydechl pranýřovaný trenér Radoslav Látal. „Mohli jsme sezonu ještě zachránit. Bohužel jsme to nezvládli jako x zápasů předtím.“

A místo možnosti porvat se v jediném mači o Evropskou ligu, přichází plochá realita. Co zbylo?

Rozpaky.



Zklamání.

Naštvání.

Zmar.

Olomouc v lize po 30 kolech skončila až jedenáctá, přestože kádr má navíc. Bude hrát pouze ve skupině o záchranu, kde vzhledem k solidnímu desetibodovému náskoku na barážové příčky už jí o ligový život zřejmě nepůjde, i když nikdy nevíte. Pět zbývajících mačů s Příbramí a spol. musí především strpět.

Jsou za trest za nevyrovnané výkony. K čemu je sigmákům, že porazili Spartu, jako první o body v lize obrali Slavii, z poháru vyšoupli Jablonec, když nezvládli bitvy s poslední Příbramí, předposlední Opavou, s českobudějovickým nováčkem? Co nezvládli, hráli mizerně.

Nestabilita výkonů až zaráží. „Vůbec nevím, jak jsme se tam mohli propadnout. Teď už je to potřeba dohrát se ctí,“ posteskl si útočník Lukáš Juliš, jediný střelec Olomouce.

A pak? Sigma nemůže být spokojená téměř s ničím. Dojde na volání fanoušků?

Máte chuť pokračovat, trenére? „To není otázka pro mě. Uvidíme, co bude dál,“ vyhnul se Látal ve středu přímé odpovědi.

Co si poví jeho šéfové? Upřímně, setrvání hráčské trenérské legendy Olomouce na její lavičce si dovede teď představit asi málokdo. Z hráčů nevymáčkl maximum.

Ani ve středu, přestože opory šetřil v posledním kole základní části proti Plzni.

To Liberec ukázal, že je v laufu. Látalův kamarád, kouč Pavel Hoftych, zvolil účinnou taktiku; vycházel z hlubokého bloku, nechal domácí kombinovat na své půlce a po zisku míče ostrá křídla Pešek se Zemanem s drobným útočníkem Balutou šturmovali do brejků.

Hoftych si dovolil pošetřit unavené tahouny Malinského s Kuchtou, i brankářskou jedničku Nguyena.



Paradoxně hroťák Kuchta krátce po nastoupení mohl Liberci šeredně zavařit. Místo toho, aby zblízka dostal míč do sítě a navýšil skóre na 3:1, zahrál si na Maradonu a balon do branky zasmečoval rukou.

Zkrat. Tím spíš, že na zápase bylo video. Tím spíš, že krátce předtím dostal žlutou kartu za zdržování, když nenechal rozehrát Vepřeka po faulu. „Šel tam proto, aby mužstvu pomohl, a ne oslabil. Nedokážu si představit, že by Sigma srovnala, my šli do prodloužení v oslabení. To by nás mohlo zabít do konce sezony. Je to pako. Bude muset něco donést do kabiny,“ oddechl si Hoftych. „Nosí vajíčka. Donese jich asi hodně,“ doplnil Pešek.

Právě on poslal Slovan v první půli do vedení netradičně hlavou, když k němu propadl celým malým vápnem střílený pas Koscelníka a trhl se od hlídače Sladkého.

Když před odchodem do šatny ve 45. minutě vymetl Alibekov z přímého kopu šibenici po faulu Housky, bylo s Olomoucí zle. Látal nervózně odfrkoval, ani kontaktní trefa Juliše po skvostném centru střídajícího Zahradníčka nepomohla.

Byla to křeč. Marné obléhání vápna. Ještě v závěru Yunis protlačil míč Julišovi do solidní možnosti, leč skákající balon měl na slabší levou nohu a zblízka přestřelil.

Konec snění. Co bude dál, Sigmo?