Olomouc doklopýtala k záchraně. Jak razantní budou změny v klubu?

„Karviná nám pomohla, spokojenost být ale nemůže, cíle jsme nesplnili,“ zopakoval trenér Radoslav Látal, jehož odvolání žádají naštvaní fanoušci. Nejlépe pocity sigmáků shrnul stoper Václav Jemelka: „Nevím, jakým slovem to nazvat. Asi úleva. Nemusíme se v tom dál patlat.“ A Látal může ve zbývajících třech zápasech postavit mladíky. V úterý na to ještě neměl kuráž.

Na lavičce začal šikovný čahoun Chytil i defenzivní záložník Zmrzlý, mládežničtí reprezentanti Daněk se Šípem se nedostali do nominace. Nejmladším sigmákem v sestavě tak byl pětadvacetiletý Jemelka...

„Chtěli jsme vsadit na zkušenost,“ přiznal Látal. „Někteří toho ale také měli dost, i na Chytilovi je únava vidět. Ve zbytku dám mladé, máme záchranu. Chceme ovšem dva domácí zápasy zvládnout a odehrát je lepším způsobem.“

Zápas proti Teplicím, kterým chybí k záchraně ještě bod, nabídl otevřenou atraktivní podívanou.

Jen v úvodní čtvrthodině mohli hosté dát tři góly, leč brankář Mandous se vytáhl proti střele Mareše, a když už byl překonaný, zastoupil jej na čáře pohotově zadák Sladký.

Pak se chytila Olomouc. V bezstarostném špílu mohl rozhodnout Jemelka, ale i jeho ránu po závaru vykopl z branky obránce Nazarov. Kanonýr Juliš v čisté pozici přestřelil.

Gólman Grigar se blýskl proti tutovce Zahradníčka. A ve druhé půli dvakrát vytáhl štiplavé pokusy střídajícího Mojmíra Chytila. „Mohlo to skončit tak 5:5,“ chválil úroveň utkání teplický kouč Stanislav Hejkal. „

Myslím, že Teplice ani Olomouc nepatří do skupiny o záchranu, měl by to být souboj sedmého s osmým.“ Jenže nebyl... Pokud mohou olomoučtí fanoušci hledat něco pozitivního na zpackané sezoně, pak právě výkony Chytila, na kterém musí Sigma stavět ofenzivu.

Tím spíš, že Juliš se vrátí z hostování do Sparty.

V čele Beneš. Nebo Lébr?

Josef Lébr

Důležitější zprávou ze než definitivní záchrana Sigmy v lize mohou být potvrzené změny ve vedení klubu. Jak už dříve informovala MF DNES, v předsednickém postu SK Olomouc Sigma MŽ, z. s. skončil dlouholetý funkcionář Jaromír Gajda, jehož nahradil zástupce mladé generace Jakub Beneš. Gajda však zůstává ve výboru největšího akcionáře a rovněž v dozorčí radě Sigmy. Těžko tedy říct, zda Beneš, který do výboru přitáhl někdejšího reprezentanta Davida Rozehnala, přinese svěží vítr.



Pokračují také jednání o prodeji Sigmy; o většinový podíl má zájem někdejší spolumajitel Josef Lébr. Jasněji může být příští týden. Olomoucký fotbal potřebuje finanční stabilitu, ale i nový směr, změnu.

Pokud by měl Rozehnal rozhodovací pravomoce a Beneš prokázal, že není jen Gajdovou prodlouženou rukou, byl by to přinejmenším pokus o změnu. Gajda má na budování infrastruktury Sigmy velké zásluhy, ale také je symbolem staré bafuňářské školy spojované s 11 let starou korupční aférou klubu v zápase se střížkovskou Bohemkou či u kauzy s vykupováním hráčů, již MF DNES mapovala.

Jakub Rozehnal

„Na únorové členské schůzi jsem oznámil, že na nadcházející valné hromadě odstoupím z pozice předsedy spolku. Slib jsem splnil. Jsem přesvědčený, že můj nástupce je na výzvu dobře připraven,“ řekl klubovému webu Gajda.



„K rozhodnutí mě vedlo poznání, že Jakub Beneš má veškeré předpoklady, aby tuto funkci vykonával lépe než já. Má nové myšlenky, dokáže kolem sebe vytvořit pozitivní prostředí, je správné, aby dostal prostor realizovat své představy. Hlavním předpokladem pro výkon funkce předsedy spolku je zkušenost s prací s mládeží a tu Jakub má. Klub musí do dalších let vést lidi, kteří jsou perspektivní a kteří mají jasnou vizi,“ věří Gajda.

Kvitoval i příchod osobnosti Rozehnala: „Tím, že Jakub přivedl Davida Rozehnala do výboru spolku, ukázal, že funkcionářskými schopnostmi disponuje.“