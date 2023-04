Pohár středem pozornosti. Kde bude finále, když dojde na derby? A co Evropa?

Sparta proti Českým Budějovicím od 18.00.

Slavia proti Bohemians od 20.15.

Fotbalový pohár slibuje, že ve finále po jedenadvaceti letech dojde na derby. Pokud to tak skutečně dopadne, o zlato by se 3. května hrálo na sparťanské Letné.

Slavia má jistotu, že ve finále každopádně nastoupí na hřišti soupeře, i když narazí na České Budějovice.

Ty zase vědí, že pokud překvapí na Spartě, finále si zahrají doma, ať už to bude proti Slavii či Bohemians.

Pokud poprvé v samostatné české historii půjdou do finále Bohemians a jejich soupeřem se stane Sparta, právo hostit finále bude mít Ďolíček.

Proč to tak je?

Pořádání finálového duelu podle soutěžního řádu připadne klubu, který měl z obou soupeřů za předchozích pět pohárových ročníků slabší výsledky. Z nich vytvořenou tabulku vede Slavia těsně před Spartou. Bohemians a České Budějovice jsou až ve druhé desítce.

Kluby podle dosažených výsledků v poháru sbírají body, za osmifinále je jeden bod, za čtvrtfinále dva, za semifinále tři, za finále čtyři a vítěz získá pět bodů. Celkový počet bodů vzejde součtem posledních pěti odehraných ročníků.

Slavii se počítají tři prvenství z let 2018, 2019 a 2021, osmifinále z roku 2020 a čtvrtfinále z minulé sezony, v němž doma podlehla Spartě. Celkem je to osmnáct bodů.

Sparta vyhrála pohár v roce 2020, loni byla ve finále, k tomu má dvě semifinále a jedno osmifinále, což jí vyneslo šestnáct bodů.

Fotbalisté Bohemians získali z ročníků 2017/2018 až 2021/2022 jen šest bodů: semifinále (2019), čtvrtfinále (2022) a osmifinále (2021). Dvakrát vypadli ve 3. kole, za což nezískali žádný bod.

České Budějovice v předchozích tří ročnících pokaždé vypadly už v osmifinále, takže mají tři body. Předtím se nedostaly ani tam.

Loňské finále pořádalo Slovácko a doma Spartu porazilo 3:1. Na jaře 2021 v Plzni zvítězila hostující a v té době už i mistrovská Slavia 1:0.

I když obě pražská S bojují o ligový titul, který je pro ně hlavním cílem, a po 25. kole mají v čele tabulky stejně bodů, tak pohárové soutěži rozhodně nedávají menší význam.

Vítěz má totiž po ligovém šampionovi nejvýhodnější nasazení do kvalifikace evropských pohárů: půjde do 3. předkola Evropské ligy.

K účasti v základní skupině evropských pohárů mu tak stačí vyřadit jednoho soupeře, v tom případě by z toho byla Konferenční liga. Pokud by přemohl prvního i druhého protivníka, bude hrát Evropskou ligu, která se po předloňské reorganizaci značně zkvalitnila a lze v ní vydělat velmi slušné peníze.

Právě Slavia i Sparta loni zažily, jaké to je bojovat o základní skupinu už od 2. předkola Konferenční ligy. Sparta selhala hned proti Stavangeru. Slavii zase po pohodovém duelu proti týmu z Gibraltaru dalo nesmírně těžkou práci, aby ve třetím a čtvrtém předkole vyřadila Panathinaikos a Čenstochovou.

Pro obě S platí: pokud nebudou mistrem, nutně potřebují vyhrát pohár. Už kvůli Evropě.

Když jeden z klubů dosáhne na double, výhodnou pozici vítěze poháru v předkole Evropské ligy získá druhý tým ligy, což zase může být Sparta, nebo Slavia. Český mistr jde do druhého, pravděpodobně však do třetího předkola Champions League, což dává jistotu minimálně základní skupiny Konferenční ligy.

„Bohemka má skvělou sezonu, pro nás je to hodně nepříjemný soupeř,“ podotkl před pohárovým semifinále slávistický asistent Köstl. „Věřím, že se dobře připravíme a zvládneme to.“

V týmu soupeře je oporou jeho bratr Daniel Köstl. „Jsem rád, že se mu daří. V neděli po jejich zápase se Slováckem jsme spolu mluvili. Od té doby máme radiový klid, jak říkáme. Není to poprvé, co proti sobě hrajeme, takže už to tolik neprožíváme,“ podotkl starší z bratrů.

Slavia v sobotu ve Fortuna lize porazila Olomouc 4:0 a udržela první místo o skóre před Spartou, která zdolala Brno 3:1. Byla to její osmá ligová výhra za sebou.

Bohemians se po vítězství nad Slováckem 1:0 osamostatnili na čtvrtém místě, vyhráli počtvrté za sebou. Na Slavii však nemohou počítat s Janem Matouškem a Michalem Beranem, kteří u nich hostují právě ze Slavie.

Českým Budějovicím se naopak poslední duel před pohárovým semifinále nepovedl, v záchranářském souboji ve Zlíně dostali pět branek. K porážce je odsoudilo i vyloučení stopera Havla po minutě hry.