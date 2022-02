Fotbalisté Jablonce vyzvou v poháru Boleslav, vítěze čeká Sparta

Jablonečtí získali na startu jara v první lize v boji o záchranu ze dvou zápasů čtyři body a jdou do pohárového duelu v lepším rozpoložení než soupeř. Boleslav totiž v nejvyšší soutěži na startu druhé části sezony dvakrát prohrála.

Jablonec - Boleslav Středa 14.00 online

„Liga se nevyvíjí podle představ, ale cítíme, že z poháru ta šance dostat se do Evropy je,“ tvrdí Tomáš Hübschman, kapitán Jablonce. „Pohár je nejjednodušší cesta, protože je tam málo zápasů a jste rázem v Evropě. Každý včetně nás se bude snažit dostat až do finále a pohár vyhrát. Nebude to ale nic jednoduchého, ač teď hrajeme s Boleslaví doma.“

Vítěze dnešní bitvy navíc bude v případně postupu do semifinále čekat těžká překážka – Sparta na svém domácím stadionu Letná.

Fotbalisté Jablonce jakožto účastníci evropského poháru v této sezoně naskočili do MOL Cupu až ve 3. kole a vyřadili soky z nižších soutěží: třetiligové Přepeře a druholigový Varnsdorf. Boleslavští přešli přes Vyšehrad a Opavu a poté překvapivě pokořili Plzeň.