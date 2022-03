Sparta v krizi? Já si to nemyslím, říká před pohárem jablonecký kouč

V semifinále se na Letné střetnou dva velmi úspěšné pohárové kluby. Po vzniku samostatného Českého poháru, jehož premiérový ročník odstartoval na podzim roku 1993, se fotbalisté Sparty dostali do finále jedenáctkrát a sedmkrát triumfovali. Jablonečtí až do finálové bitvy prošli celkem osmkrát a cennou pohárovou trofej získali dvakrát (1998 a 2013).

Mol Cup Los a výsledky domácího poháru

Podle aktuálního postavení v tabulce první ligy jsou favoritem domácí Pražané, ale pokud jde o výsledky na české scéně v jarní části, jsou na tom oba týmy naprosto stejně: Sparta i Jablonec v lize jednou vyhrály a dvakrát remizovaly a ve čtvrtfinále MOL Cupu své soky porazily v normální hrací době. Severočeši pokořili Mladou Boleslav 4:0, Letenští vyhráli 2:0 v derby nad Slavií.

„My to nerozdělujeme, pro nás je důležitá liga i pohár. Jsou to dvě nejprestižnější soutěže v každém státě. Sparta je top trojka, ať si každý říká, co chce. A jestli teď mají nějakou krizi? Já si to nemyslím. Jako herní krizi bych to neviděl,“ tvrdí jablonecký trenér Petr Rada, jehož tým je v lize až třináctý a bojuje o záchranu.

ONLINE: Sparta vs. Jablonec Utkání začíná ve středu v 18 hodin na pražské Letné

„Pro Jablonec je každý zápas důležitý. Čeká nás soupeř, který určitě bude chtít hrát finále poháru, ale my ho chceme hrát taky. Narazí na sebe soupeři, pro které je finále strašně důležité,“ uvedl kouč Sparty Pavel Vrba.

„S Jabloncem určitě dostanou prostor hráči, kteří nenastoupili v neděli proti Zlínu od začátku, nebo nenastoupili vůbec. Samozřejmě to plyne z toho, kolik máme zápasů. Hrajeme furt středa - neděle, což je hodně náročné.“