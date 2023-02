Co nejrychleji do Evropy. Proč je fotbalový pohár in a na koho vítěz narazí

Tři výhry nad českými soupeři, pak už jen překonat jednoho protivníka ze zahraničí v letní pohárové kvalifikaci a účast v základní skupině evropských pohárů je doma.

S tím je spojeno šest mezinárodních utkání a odměna aspoň sto milionů korun.

Z Mol Cupu zkrátka vede ke slávě a penězům ta nejkratší cesta.

Jeho vítěz vstoupí do letní kvalifikace v 3. předkole Evropské ligy. Soupeři se vynoří z 2. předkola Ligy mistrů nemistrovské větve.

Půjde o poražené ze soubojů vicemistrů Ukrajiny, Belgie, Švýcarska nebo Řecka, což budou velmi zdatní konkurenti.

Mezi nimi nejspíše budou dva z následujícího seznamu: Šachtar Doněck, Dynamo Kyjev, Dnipro-1, Genk, Saint Gilloise, Antverpy, Servette Ženeva, St. Gallen, Lucern, Lugano, Basilej, Panathinaikos, AEK Atény, Olympiakos či PAOK Soluň.

Pokud český tým v dvojzápase neuspěje, bude mít ještě jeden pokus v závěrečném předkole Konferenční ligy. Loni tam Slavia svedla těžkou bitvu s Čenstochovou, Slovácko naopak v pohodě dvakrát porazilo AIK Stockholm.

„Moc dobře si pamatujeme, co to pro nás znamenalo,“ vzpomíná Michal Kadlec, kapitán Slovácka, před středečním čtvrtfinále Mol Cupu proti Bohemians. „V minulosti se pohár možná nebral tak vážně, teď je to jinak. Hrajeme doma a chceme do semifinále.“

Jak české týmy do pohárové kvalifikace vítěz Fortuna ligy: 2. předkolo Ligy mistrů, mistrovská část vítěz Mol Cupu: 3. předkolo Evropské ligy (soupeř vicemistři Ukrajiny, Belgie, Švýcarska a Řecka) 2. a 3. tým (případně 4. tým) Fortuna ligy: 2. předkolo Konferenční ligy Poznámka: Čtvrtý tým Fortuna ligy se do kvalifikace dostane v případě, že vítězem Mol Cupu bude jeden z týmů, který obsadí první, druhé nebo třetí místo.

K postupu mezi nejlepší čtyři má nejsnazší cestu Slavia, která doma hostí druholigový Vyškov. „Nesmíme nic podcenit, je to čtvrtfinále, je to jeden zápas. Vyškov ukázal, jak dobrý tým má. My dáme šanci dalším hráčům, aby nás přesvědčili,“ prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia má mezi čtvrtfinalisty přece jen jiné postavení, protože pro ni je cílem číslo jedna ligový titul.

Díky němu lze hrát o Champions League, která je mezi evropskými klubovými soutěžemi pořád naprosto zcela odskočená.

Abyste měli možnost hrát s Realem Madrid, Barcelonou, kluby z Manchesteru, Paris St. Germain či Bayernem Mnichov, musíte však v kvalifikaci zdolat tři protivníky. Loni se to sice povedlo Plzni, ale byla to pořádná šichta, ke které jste potřebovali i kupu štěstí.

Slavia by měla výhodu v tom, že by byla ve všech předkolech nasazená. V předchozích pěti letech totiž v Evropě uhrála tolik bodů, že má vysoký koeficient.

Soupeřem českého šampiona, kterým teoreticky může být ještě Plzeň, či Sparta, v druhém předkole Champions League bude schůdný soupeř typu HJK Helsinky, na kterého loni narazila Viktoria.

Postup do další fáze kvalifikace Ligy mistrů je zásadní v tom, že v případě následných neúspěchů by měl český mistr zajištěnou minimálně základní skupinu Konferenční ligy.

Čili českému šampionovi i vítězi Mol Cupu stačí v pohárové kvalifikaci zdolat jednoho protivníka a má jistou účast v základní fázi evropských pohárů. To je cíl všech českých klubů, které mají pohárové ambice.

Čím víc výher, tím pak lepší soutěž. V případě triumfu v domácím poháru to může být nejvíc Evropská liga (tým musí vyřadit dva soupeře), v níž lze vydělat o řád víc peněz než v Konferenční lize.

Jak triumf v domácím poháru může pomoci k účasti v Evropě, snad nejvíc ukázal příklad Zlína před šesti lety.

Pohárová předkola v létě 2023 Termíny los 2. předkola: 20./21. června los 3. předkola: 24. července 2. předkolo Ligy mistrů: 25./26. července a 1./2. srpna 2. předkolo Konferenční ligy: 27. června a 3. srpna los 4. předkola: 7. srpna 3. předkolo Ligy mistrů: 8./9. srpna a 15. srpna 3. předkolo Evropské a Konferenční ligy: 10. srpna a 17. srpna 4. předkolo Ligy mistrů: 22./23. srpna a 29./30. srpna 4. předkolo Evropské a Konferenční ligy: 24. srpna a 31. srpna los skupinové fáze Ligy mistrů: 31. srpna los skupinové fáze Evropské a Konferenční ligy: 1. září

Tenkrát klub neměl starosti se záchranou jako obvykle, v ligové soutěži se pohyboval ve středu tabulky, a tak se upnul k poháru.

Postupně vyřadili doma Spartu, venku Liberec i mistrovskou Slavii a ve finále zdolali druholigovou senzaci z Opavy.

Zlín tím trefil jackpot. Díky souhře okolností v dalších evropských i pohárových soutěžích se jako vítěz Mol Cupu kvalifikoval přímo do základní skupiny Evropské ligy. Zahrál si šest zápasů s Lokomotivem Moskva, Šeriffem Tiraspol a FC Kodaň a vydělal přes sedmdesát milionů korun.

A to všechno jen proto, že Zlínští vynaložili úsilí na čtyři zápasy za sezonu plus na další dva se soupeři z nižších soutěží proti Třebíči a Tachovu.

Po nedávné reorganizaci evropských pohárů, vytvoření Konferenční ligy - pohárové soutěže číslo tři - a poklesu v žebříčku národních koeficientů sice český fotbal přímou cestu do základní skupiny nemá, přesto je z domácího poháru do Evropy pořád nejblíže.

Příkladem je loni Slovácko. Ve finále poháru porazilo Spartu a stačilo mu, aby v letní kvalifikaci vyřadilo jednoho protivníka a zahrálo si skupinu. Sice nejdřív neuspělo proti Fenerbahce Istanbul, ale pak dvakrát zdolalo AIK Stockholm a poprvé v historii postoupilo do základní skupiny jednoho z evropských pohárů.

Sparta šla jako třetí tým ligy a musela překonat soupeře tři, ale ztroskotala už na prvním.

Nebo když Zlín v létě 2017 nemusel do zrádné kvalifikace, mistr ligy Slavia i druhý tým Plzeň sice mohly bojovat o Champions League, ale nakonec byly rády stejně jako Zlín za Evropskou ligu. A Sparta se s tehdejším koučem Stramaccionim nedostala přes předkola nikam.