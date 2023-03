Slovácko chce potvrdit pohárové ambice. Nejkratší cesta do Evropy, ví Šašinka

„Je to nejkratší cesta, jak se dostat do pohárů,“ vnímá také útočník Ondřej Šašinka před středečním domácím čtvrtfinále proti Bohemians 1905 (od 17 hodin).

Dříve podceňovaná soutěž nabývá v posledních letech na atraktivitě. Najednou má nejvyšší prioritu.

„Moc dobře si pamatujeme, co to pro nás znamenalo. V minulosti se pohár možná nebral tak vážně, teď je to jinak. Hrajeme doma a chceme do semifinále,“ vyhlásil kapitán Slovácka Michal Kadlec.

Slovácko - Bohemians Středa 17.00 online

Historickým triumfem v Mol Cupu položili základ k postupu do skupiny Evropské konferenční ligy, kde klub z nejmenšího českého ligového sídla poměřil svoje schopnosti s Fenerbahce Istanbul, AIK Stockholm, Partizanem Bělehrad, Nice a Kolínem nad Rýnem.

„Naším cílem je, aby evropské poháry nebyly jenom náhoda, ale aby se staly běžnou součástí každodenního života klubu,“ přeje si Zdeněk Zemek, jeden ze dvou majitelů 1. FC Slovácko, které se sympaticky zapsalo na mapu pohárové Evropy, zvedlo cenu svých hráčů.

Z loňského tažení berou v Hradišti inspiraci i letos. V poháru jim zatím přeje i los. Na podzim doma Kadlec a spol. porazili druholigový Varnsdorf 6:0, Mladou Boleslav 1:0 a také proti Bohemians nastoupí na svém stadioně, kde naposledy v Českém poháru prohráli po 90 minutách před osmi lety s Boleslaví.

Od vyřazení s Boleslaví v penaltovém rozstřelu osmifinále roku 2021 pokořilo Slovácko v poháru sedm soupeřů, v posledním pěti zápasech jim umožnilo jediný gól.

„Bohemce máme co vracet,“ připomněl Šašinka podzimní domácí porážku 2:4 v ligovém zápase.

Slovácko tehdy dojelo na extrémní program, v říjnu muselo absolvovat devět soutěžních duelů, rekord který bude v budoucnu těžko překonávat. Draze zaplacené zkušenosti z kolotoče anglických týdnů se dvěma duely se teď nicméně budou fotbalistům Slovácka hodnotit. Proti Bohemians nastoupí 72 hodin po první ligové jarní prohře v Edenu se Slavií. „Máme natolik silné a zkušené mužstvo, že jedna porážka nás nezlomí,“ pronesl bezprostředně po střetnutí asistent trenéra Josef Mucha.

Dnešní zápas bude třetím a posledním, kdy se tým bude muset obejít bez potrestaného trenéra Martina Svědíka.

„Máme nějaká zranění, uvidíme, jestli se podaří někoho do sestavy vrátit, abychom byli ještě silnější,“ prohodil Mucha.

Z nešťastné srážky na tréninku se ani po dvou týdnech nevzpamatoval útočník Mihálik, v neděli nejeli do Prahy ani ofenzivní záložníci Holzer s Kimem.

Slovácko se ale nemusí bát Květa. Autor hattricku z podzimního utkání odešel z Bohemians, stejně jako další útočná opora – Hronek.

„Ale i tak tam mají dost šikovné hráče, hlavně nahoře – Puškáče, Drchala. Jsou velice nepříjemní, mají to dobře poskládané a nebude to nic jednoduchého,“ ví nejen Šašinka.