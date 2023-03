Köstl po výhře v poháru: Hlavní je pro nás postup, Vyškov má ligové parametry

„Doma má Slavia obrovskou sílu. I díky fanouškům a atmosféře. Týmy tu dostávají i vyšší příděly než tři nebo čtyři góly. Pro kluky to byla vysoká škola. Před startem druhé ligy jsme tak absolvovali velmi kvalitní intervalový trénink,“ odpovídal hostující trenér Jan Trousil.

Slavia sice rychle vedla a už od začátku se utkání odvíjelo jasným směrem. I Vyškov však místy ukázal svou sílu. „Soupeř byl kvalitní, někteří hráči mají ligové parametry. Kolikrát s nimi měla naše obrana problémy,“ uznal Köstl.

„Rozhodl přístup na začátku utkání. Nechtěli jsme Vyškov podcenit. Jejich výkon byl stoprocentní až po třetím gólu; takhle se prezentují ve druhé lize a dokázali nás i potrápit. Nicméně pochvala patří našim hráčům za to, jak do zápasu vstoupili,“ hodnotil slávistický asistent na tiskové konferenci.

Dopadlo by utkání jinak, kdybyste hráli venku?

Ve Vyškově by hra měla jiný náboj. Tady to není takové, doma hrajeme hodně takových zápasů, na druhou stranu to byl pro soupeře zážitek. Přijeli na stadion, kde se hrála Liga mistrů, nastupuje tu reprezentace. Oni navíc mají spoustu kvalitních fotbalistů s ligovými parametry, kteří se tu mohli ukázat. Los ale rozhodl a nakonec jsme byli rádi za domácí prostředí. V programu nám navíc neuškodí, že nemusíme cestovat. Dorazila i slušná návštěva, a to i z druhého tábora.

Co jste říkal na brankáře Antonína Kinského, který loni nastupoval za váš B-tým?

Tonda je skvělý brankář, několikrát jsme se na něj byli podívat. Štěpán Kolář, náš trenér brankářů, s ním navíc každý týden mívá individuální trénink. Po každém zápase si s ním volá a rozebírají výkon. Pro nás je obrovským příslibem do budoucna. Změnil i nastavení sama sebe, posunul se nejen po sportovní stránce, ale i té osobní. Má před sebou velkou budoucnost.

Slávistický fotbalista Ondřej Lingr se raduje z trefy proti Vyškovu.

V sestavě jste udělali devět změn, někteří nastoupili po dlouhých pauzách...

Za šířku kádru jsme rádi. Sezona má svůj určitý průběh, postupně přijdou zranění a karty. My však máme kam sáhnout. Dnes chytal Mandous, protože nevíme, co se může stát, a je dobře, že byl v permanenci. I přes devět změn ale tým utkání zvládl dobře, zbytek měl místo toho kvalitní trénink.

Vyškov posílil zejména díky cizincům z Afriky. Jak moc jsou tito hráči v Česku platní?

Vidíme, že hráči z Afriky velmi pomáhají. My jsme například první v tabulce, Vyškov hraje o postup do ligy. Určitý přínos to pro týmy je. Soupeř má velmi kvalitní ofenzivní fotbalisty. Hodně jsme se jim věnovali na videu. Dovolím si přípravu přirovnat k chystání se na evropský tým, i když trochu nadneseně. Mají nadstandardní a nepříjemné hráče, měli jsme s nimi kolikrát problémy. I naši nejrychlejší obránci kolikrát nestíhali.

V dalším kole jedete do Českých Budějovic. Na jaře se jim daří, teď postoupily i v poháru...

Budějovice se snaží o kombinační fotbal. Nechtějí jen bránit, což je oproti minulým letům posun. V Plzni sahaly minimálně po bodu, jsou náročným soupeřem. V lize si ale nevyberete, je to častokrát o prvním gólu. My se budeme snažit praktikovat svou hru a dostat se do vedení. Jihočeši se sice na startu jara zvedli, ale my si jedeme pro tři body.

Jakého si přejete soupeře do semifinále?

Potřebujeme vyhrát dva zápasy a je nám jedno, proti komu to bude.