Jihlavský smolař Lacko: Každou fotbalovou chvilku si užívám

Když se v sobotním utkání 21. kola druhé fotbalové ligy chystal v Opavě v 72. minutě za nepříznivého stavu 0:1 na hřiště, věřil, že už si všechnu smůlu z předchozích dvou týdnů vybral.

„Chytil jsem nějakou virózu, do toho jsem léčil zranění, a navíc jsme v Opavě prohrávali, takže jsem byl šťastný, že můžu naskočit. A třeba i pomoct týmu k obratu. Jenže jsem šel na trávník asi až moc přemotivovaný,“ povzdechl si jihlavský záložník Matúš Lacko.

Vysočina sice na poslední chvíli skutečně vstřelila gól a brala bod za remízu 1:1, nicméně Lacko se na sebe zlobil. Viděl totiž žlutou kartu.

Podle toho, jak se tváříte, to asi byla zbytečná karta. Je to tak?

Jak už jsem říkal, vzhledem k průběhu utkání jsem do toho chtěl vletět a něco s výsledkem udělat. Jenže jsem byl až moc přemotivovaný a dostal jsem místo toho žlutou kartu. A protože je čtvrtá, budu v pátečním zápase proti Líšni týmu zase chybět.

Těšil jste se, že byste si den po svých 36. narozeninách mohl dopřát vítězný dárek?

Přesně tak, měl jsem to v hlavě vymyšlené docela jinak. Jasně, jsem moc rád, že jsme v Opavě nakonec aspoň vyrovnali, ale zároveň jsem zklamaný, že se mi to takhle zvrtlo.

Stejně nevěřím, že byste byl smutný moc dlouho, většinou působíte spíš jako optimista...

To víte, že přijdu do kabiny a budu se zase usmívat. Já si totiž každou fotbalovou chvilku v zápase i při tréninku užívám. Baví mě chodit na stadion i za klukama.

Tak až za nimi půjdete před utkáním s Líšní, nezapomeňte jim připomenout, že chcete k narozeninám výhru...

Proto o tom mluvím s vámi, aby si to přečetli, a už jsem jim nemusel nic říkat. (směje se)

Na jaře si dál držíte neporazitelnost, jenže z pěti utkání máte jen jednu výhru a čtyři remízy, což stále stačí sotva na 9. místo...

Škoda těch prvních dvou zápasů, do kterých jsme šli s jasným plánem. Chyběl jen kousek štěstí, aby se to zlomilo na naši stranu a mohli jsme se dívat na tabulku jinak. I náš rozhovor by asi byl jiný.

Každopádně vyrovnávací gól z 95. minuty v Opavě naznačuje, že to s vámi štěstí ještě úplně nezabalilo. Co říkáte?

Chci tomu věřit. I trenér říkal, že píle, kterou dáváme do tréninku, se nám jednou musí začít vyplácet.