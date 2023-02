Ředitel fotbalového Táborska: Prodávat hráče do Plzně či Slavie je až kouzelné

Jak to vypadá s převodem stadionu Kvapilka z klubu na město?

S městem jednáme, se starostou Štěpánem Pavlíkem jsme nad tím seděli několikrát. Město je tomu nakloněné, máme vytvořenou pracovní skupinu. Jsem přesvědčený, že se blížíme k tomu, že převod provedeme. Stadion je majetkem klubu a ten nemůže být schopný dělat nějaké větší úpravy nebo vylepšení. Přitom potřebujeme, aby splňoval určitá kritéria a mohla se na něm hrát třeba i reprezentační utkání mládeže.

Kdy se převod uskuteční?

Věřím, že od nového roku bude stadion majetkem města. Má to smysl i z toho pohledu, že město tvoří rozpočet na kalendářní rok. Místnímu fotbalu převod hrozně pomůže. Upřímně, nám se uleví. V Česku je 32 profesionálních klubů, ale jen pět hraje na stadionech, které nevlastní město – Sparta, Slavia, Příbram, Teplice a Táborsko.

A co tréninkový areál na Soukeníku?

Pracujeme na tom. Se starostou Sezimova Ústí Martinem Doležalem jsem také v kontaktu, on je i krajský zastupitel, stejně jako Štěpán Pavlík, a našim plánům je nakloněný. Na Soukeníku chceme nakreslit studii tak, aby tam vznikl i veřejně přístupný prostor s workoutovým hřištěm. Nyní však máme důležitější věci a nelze stihnout všechno najednou. Ale pustíme se do toho.

Jak daleko jste s umělým osvětlením na Kvapilce?

Druholigové kluby mají povinnost mít ho od léta 2024. Já jsem s tím na městě všechny seznámil a zavázal se, že připravíme všechny náležitosti – projekt, stavební povolení a plán financování. Můj cíl je předávat stadion s tím, že světla jsou „zařízená“. Nyní máme hotový projekt a jednáme s EG. D, Cetinem či památkáři, abychom mohli zažádat o stavební povolení. Akce vyjde předběžně na 18 milionů korun, aby to splňovalo parametry na první ligu a evropský fotbal.

Nechtěli jste jen něco levnějšího, dočasného?

To by nemělo smysl. Osvětlení musí splňovat parametry, jinak to je polovičaté. Bude tu dlouho po nás, nechceme žádné malé světlušky.

Stihnete to za zhruba rok a půl?

Do léta chceme mít stavební povolení, pak budeme ladit financování. Mám příslib od města, že nám s tím pomůže v malinké míře. Ale musíme prostředky sehnat i z jiných zdrojů, to je můj úkol.

Může s tím pomoci i chystaná změna ve vlastnické struktuře klubu?

Nechci o tom zatím mluvit. Řešíme to, teď je věc u právníků, proto je těžké o tom mluvit. Ale pokud se to povede, tak pro táborský fotbal bude tento muž a jeho společníci největšími posilami za desítky let. Místní klub je stabilní a zajištěný, ale tohle by mu otevřelo další možnosti. Věřím, že do měsíce či dvou bude vše dořešené.

Aby vaše aktivita měla smysl, musí se klub udržet ve druhé lize. Po podzimu je devátý, ale na sestup má jen tříbodový náskok.

Nesmí se stát, že soutěž opustíme. To všichni víme, i proto dostal trenér Roman Nádvorník v zimě většinu hráčů, které si přál. V mužstvu je konkurence, kádr je trochu širší. Jsem o síle týmu přesvědčený, ale realita se vždy odehrává na hřišti. Věřím, že jsme posílili. Je důležité dobře odstartovat, ale uvědomujeme si, že je to sport.

Kromě zajímavých příchodů jste znovu také prodávali do ligy. Slavia koupila Babacara Syho a to je pěkný počin, že?

Je to až kouzelné, ale víme, že se to takhle pořád dařit nebude. Je to obrovská pocta pro bývalé vedení a trenéry, kteří se na tom podíleli. V rozpočtu máme položku prodej hráčů, kterou nám teď Babacar vyřešil. I proto se nám dýchá lépe. Proto teď musíme zase přemýšlet, koho z mladých hráčů zapojit, abychom byli na trhu dál zajímaví. Na druhou stranu je třeba být připravený na to, že něco takového se nepovede každý rok.

Na hostování s opcí do Plzně odešel brankář a odchovanec Adam Zadražil. Nebránili jste mu?

Ne, to by nemělo smysl. Přivedli jsme do branky Martina Pastornického a Dana Kerla. Adam si šanci zaslouží, čekal na ni. Pokud bychom mu bránili, tak nemáme ani prostředky za hostování, ani brankáře, protože by ho to zklamalo. Navíc je možnost i následné opce.

Ve funkci jste v klubu jedenáct měsíců. Jste spokojený s tím, kolik jste toho stihli?

Jo, práce mě naplňuje. V Budějovicích jsme měli tým asi čtrnácti lidí, kteří si sedli. V Táboře je nás pět, teď k nám přibyl na pozici technického ředitele Dan Kočer, kterého znám z Dynama. Je to ideální počet, jediného z pracovníků okolo sebe bych nevyměnil. Všichni jsou pracovití a baví mě to. Řadu věcí jsme zvládli, ale ještě mám jeden projekt v hlavě.

Jaký?

Chci, aby v Táboře hrála česká mládežnická reprezentace. Zase by to místní fotbal posunulo. Není to ještě jisté, ale pracujeme na tom, aby se na podzim u nás mohl hrát nějaký zápas. Nebudou to žáci, kategorie by se měla přiblížit dospělým.

Je to další krok, aby se fotbal v Táboře dostal na vyšší úroveň?

Ano. Základ všeho je infrastruktura. Chceme městu předat stadion a dobře s ním spolupracovat, stejně jako s Jihočeským krajem a partnery, kteří nám pomáhají. Máme rovněž stavební povolení na protilehlou tribunu, s níž by stadion získal úplně jiné rozměry. Jsou plány i na vylepšení zázemí. Bavíme se také o novém sportovišti na Svépomoci, kde dnes hraje své zápasy Lom. Tam by se mohla postavit přetlaková hala s umělou trávou, hlavně pro mladé fotbalisty z celého okresu Tábor. To by uvolnilo prostor v dalších tělocvičnách pro ostatní sporty. Městu by to moc pomohlo, všichni mladí fotbalisté z okresu by měli najednou jiné podmínky.