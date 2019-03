Brankář Marek Čech posílil divizní Přepeře, v premiéře vychytal nulu

Brankář Marek Čech Narodil se 8. dubna 1976 v Ostravě. První ligu začal chytat nejprve na Slovensku a v roce 2002 získal se Žilinou titul. Do Liberce přišel v létě 2004 z Trnavy, v roce 2006 s ním získal titul a odchytal jeden zápas za reprezentaci. V lednu 2007 odešel do Ruska, kde prošel Vladivostokem, Lokomotivem Moskva a druholigovým Soči. Marek Čech během angažmá v Plzni. V srpnu 2011 posílil Plzeň, o rok později odešel do Sparty Praha, kde dělal dvojku, a v létě 2014 zamířil do nově založené indické ligy do klubu Dillí Dynamos. Pak se vrátil na Moravu, kde pracoval jako sportovní ředitel druholigového Frýdku-Místku, chytal za divizní Frýdlant nad Ostravicí a od ledna loňského roku je trenérem gólmanů ve Slovanu Liberec. V 1. české lize odchytal 73 zápasů s bilancí 33 nul a měl sérií 720 minut bez gólu.