Kluž, Sparta, teď Přepeře. Jablonec čeká v poháru natěšený outsider

Fotbalový klub Přepeře oficiálně vznikl v roce 2013, od té doby oslavil úctyhodných šest postupů v řadě, z okresního „pralesa“ se katapultoval až do ČFL a letos zahájil ve třetí nejvyšší soutěži už třetí sezonu v řadě. Žádný strmý pád zpátky.

Fotbalisté z obce s necelou tisícovkou obyvatel dosud zažili největší zápas své krátké historie letos v únoru, kdy ve 3. kole MOL Cupu nastoupili na stadionu pětinásobného mistra ligy Viktorie Plzeň a tehdy bez pořádného tréninku, protože amatérské kluby kvůli koronaviru sportovat nesměly, prohráli jasně 0:7.

Ve středu čeká Přepeřské další a ještě významnější milník. Ve stejné fázi domácího poháru hrají opět s prvoligovým sokem, ale tentokrát doma - na svém novém stadionu přivítají FK Jablonec.

„Hrát s prvoligovým týmem doma je určitě víc a samozřejmě se hrozně těšíme. Při losu jsme si přáli atraktivního soupeře a splnilo se nám to. Navíc jde o regionální derby a zápas bude mít velký náboj,“ tvrdí trenér Přepeř Josef Petřík mladší.

„Před zápasem v Plzni jsme možná i bez tréninku byli paradoxně v lepší formě než teď. Máme z poloviny nový mančaft, souhra zatím není úplně ideální, navíc se k tomu přidalo poměrně dost zdravotních problémů a lepíme to, jak se dá. A z těchto důvodů nás provází velké výkyvy formy,“ dodal Petřík.

Naráží na to, že jeho svěřenci předminulou sobotu doma v ČFL skolili suverénně 7:0 Zbuzany, které nedávno senzačně vyprovodily z poháru Liberec, a minulou sobotu opět na svém stadionu padli nečekaně 0:4 s Hradcem Králové B.

Zato fotbalisté Jablonce mají za sebou úspěšné období. V lize nejprve po předchozích pěti zápasech bez výhry zdolali 1:0 Karvinou, pak v úvodním duelu skupiny Evropské konferenční ligy překvapivě porazili rumunskou Kluž rovněž 1:0 a v neděli remizovali na Letné se Spartou 1:1.

Na konci týdne čeká Jablonecké domácí rivalské derby s Libercem, příští čtvrtek souboj v Alkmaaru, takže vzhledem k nabitému programu je velmi pravděpodobné, že proti Přepeřím vyšle trenér Rada hodně kombinovanou základní jedenáctku, v níž dá šanci dosud málo vytěžovaným hráčům.

Momentky z duelů Jablonce proti Spartě a Kluži.

„S tím počítáme, asi nastoupí Hrubý, Martinec, Malínský, Vaníček, Nešpor a další z lavičky, ale nemyslím si, že by tím byl Jablonec nějak výrazně slabší. Jsou to všechno kvalitní ligoví fotbalisté, problém by mohli mít jen se souhrou,“ tuší Petřík. „Jablonec je pochopitelně favoritem, ale hrajeme doma, zkusíme ho co nejvíc potrápit a chceme ukázat, že fotbal také hrát umíme.“

Přepeře budou spoléhat na hráče s prvoligovými zkušenostmi jako jsou Hadaščok, který odehrál v nejvyšší soutěži 101 utkání, z toho 67 za Liberec, Nesvadba, jenž má právě za Jablonec 39 zápasů, Synek, Novák a Knejzlík, další z této party Martan a Novotný ale nenastoupí.

Přepeřský fotbalový stánek má kapacitu zhruba 1 500 diváků, kolik jich dorazí na regionální fotbalový šlágr?